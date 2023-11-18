Владимир Плющев: «Надо возвращать 3 очка за победу в КХЛ. Сильная команда получает 2 за победу в овертайме, а слабая, не наигравшая на балл, получает очко. Как такое может быть?»

Владимир Плющев считает несправедливой двухочковую систему за победу в КХЛ.

«Если одна команда явно слабее другой, но они играют в овертайме, то сильная команда получает два очка, а слабая, которая не наиграла на балл даже, получает одно очко. Спрашивается: а как такое может быть? Значит, есть момент договорного матча.

Надо возвращать правила трех очков за победу. Некоторые играют 60 минут, а другие катаются, но при этом все могут остаться в очках, потому что и овертаймов стало больше», – сказал бывший главный тренер сборной России.