Владимир Плющев: «Надо возвращать 3 очка за победу в КХЛ. Сильная команда получает 2 за победу в овертайме, а слабая, не наигравшая на балл, получает очко. Как такое может быть?»

Теги Владимир Плющев КХЛ правила Хоккей

Владимир Плющев считает несправедливой двухочковую систему за победу в КХЛ.

«Если одна команда явно слабее другой, но они играют в овертайме, то сильная команда получает два очка, а слабая, которая не наиграла на балл даже, получает одно очко. Спрашивается: а как такое может быть? Значит, есть момент договорного матча.

Надо возвращать правила трех очков за победу. Некоторые играют 60 минут, а другие катаются, но при этом все могут остаться в очках, потому что и овертаймов стало больше», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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3 комментария

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Сергей Омиго
сейчас все всех устраивает,не изобретайте колесо,и так косяков хватает,лучше бы продумали вопрос по выдергиванию игроков,вначале сезоне должен быть лозунг:"Ставки кончились господа!"
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ivan555navi
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Если одна команда явно слабее другой, то она не может оказаться в овертайме, а проиграет в основное время.
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Сергей Михалюк
Ответ ivan555navi
Если одна команда явно слабее другой, то она не может оказаться в овертайме, а проиграет в основное время.
Вчера Адмирал должен был проиграть в основной с разгромным счётом.
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