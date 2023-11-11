Плющев о неудачном старте Овечкина: «Чем старше спортсмены, тем тяжелее они входят в сезон. Не сомневаюсь, что он вылезет из этого кризиса»

Владимир Плющев высказался о неудачном выступлении Александра Овечкина.

Нападающий забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона . Это его худший результат на таком отрезке за карьеру. Всего он набрал 9 (2+7) очков в 12 играх сезона.

«Причину неудачного старта я сказать не могу. Я не занимался его подготовкой. Для того, чтобы сделать экспертный вывод и чтобы потом не было стыдно читать, надо быть непосредственно там и видеть все матчи. Надо знать, в каком состоянии он находится.

– человек достаточно опытный, и есть определенные возрастные моменты. Чем старше спортсмены, тем тяжелее они входят в сезон. Я даже не сомневаюсь в том, что он вылезет из этого кризиса.

Я читал, что для него первоочередная задача – не догнать кого-то и перегнать. Для него первоочередная задача – работать на свою команду, приносить ей пользу и результат», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.