Плющев об игре Овечкина: «Только плохая лошадь начинает забег с галопа. Он не бежит за голами, действует в интересах команды»

Владимир Плющев высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

В матче с «Айлендерс» (4:1) сделал дубль, прервав безголевую серию из шести игр.

«Такие опытные игроки, как Александр, скажем прямо, не мальчики и тяжелее входят в сезон, чем молодежь. Поэтому то, что он сейчас начинает не только создавать моменты для партнеров и отдавать голевые передачи, но и сам забивает, говорит о том, что он постепенно находит себя и обретает свою форму. Так и должно быть.

Хоккей – командная игра, и Овечкин не играет на свой результат, он не бежит за голами, а действует в интересах команды. А тренерский штаб решает, насколько он полезен для клуба.

Александр, как я понимаю, не выпал из доверия тренеров, независимо от того, что были какие-то проблемные матчи в начале сезона. Это как раз свидетельствует о том, что все прекрасно все понимают. Ведь только плохая лошадь начинает забег с галопа. А хороший букет создается временем выдержки», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.