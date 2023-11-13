Плющев об игре Овечкина: «Только плохая лошадь начинает забег с галопа. Он не бежит за голами, действует в интересах команды»

Теги Вашингтон Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

В матче с «Айлендерс» (4:1) Александр Овечкин сделал дубль, прервав безголевую серию из шести игр.

«Такие опытные игроки, как Александр, скажем прямо, не мальчики и тяжелее входят в сезон, чем молодежь. Поэтому то, что он сейчас начинает не только создавать моменты для партнеров и отдавать голевые передачи, но и сам забивает, говорит о том, что он постепенно находит себя и обретает свою форму. Так и должно быть.

Хоккей – командная игра, и Овечкин не играет на свой результат, он не бежит за голами, а действует в интересах команды. А тренерский штаб решает, насколько он полезен для клуба.

Александр, как я понимаю, не выпал из доверия тренеров, независимо от того, что были какие-то проблемные матчи в начале сезона. Это как раз свидетельствует о том, что все прекрасно все понимают. Ведь только плохая лошадь начинает забег с галопа. А хороший букет создается временем выдержки», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
То есть значит когда Саня начал сезон с хет-трика и покера в начале регулярки, он был плохой лошадью, а сейчас похорошел?☹️
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Все будет у Овечкина прекрасно! Когда он побьет рекорд Великого Гретцки все его хейтеры умоются и заткнутся. Дай Бог так будет!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
берде
«Шершавым языком плаката» сказанул.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Как же они задолбали со своими афоризмами, который никак не в тему ситуации говорится и употребляются.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R-WRashid
Я, конечно, не дофига жокей, но думаю, что лошадь бежит так, как велит наездник.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kuneglen
Ха-ха! Как раз наоборот!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newyork13
Что то из цитат Стетхэма, хм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Sergeev
Ответ Machine Head
Все будет у Овечкина прекрасно! Когда он побьет рекорд Великого Гретцки все его хейтеры умоются и заткнутся. Дай Бог так будет!
Он прошел уже 92% пути до рекорда и он в куда лучшем состоянии, чем многие хоккеисты в его возрасте. Так что, тут только вопрос времени.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий