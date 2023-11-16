Плющев об овертаймах: «Хоккей три на три – извращение, драмкружок какой-то. Надо играть пять на пять»

Владимир Плющев считает овертайм в формате «3 на 3» извращением.

«Когда в хоккее появляются искусственные новшества – это выглядит как бородавки на чистом теле. Кто-то кричит: мне так это нравится, как все здорово! А другие понимают, что хоккей три на три – извращение. Драмкружок какой-то, совершенно ненормально.

Овертайм играть надо пять на пять. Это выглядит как честное состязание. А если нападающий теряет нюх забивать, то тут вопрос к мастерству и подготовке хоккеистов. Конечно, три на три легче забить, а если перестанут забивать? Давайте два на два, а давайте вообще без вратарей играть овертайм.

Победитель должен определяться объективно. Любая команда может кружиться полторы минуты в своей зоне при игре три на три, а потом поймать соперника на смене и выиграть матч, но это ненормально», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

НХЛ может изменить правила в овертайме – чтобы команды не выходили с шайбой из зоны атаки. Потенциальное решение – время на бросок