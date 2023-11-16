Плющев об овертаймах: «Хоккей три на три – извращение, драмкружок какой-то. Надо играть пять на пять»

Теги Владимир Плющев КХЛ правила Хоккей

Владимир Плющев считает овертайм в формате «3 на 3» извращением.

«Когда в хоккее появляются искусственные новшества – это выглядит как бородавки на чистом теле. Кто-то кричит: мне так это нравится, как все здорово! А другие понимают, что хоккей три на три – извращение. Драмкружок какой-то, совершенно ненормально.

Овертайм играть надо пять на пять. Это выглядит как честное состязание. А если нападающий теряет нюх забивать, то тут вопрос к мастерству и подготовке хоккеистов. Конечно, три на три легче забить, а если перестанут забивать? Давайте два на два, а давайте вообще без вратарей играть овертайм.

Победитель должен определяться объективно. Любая команда может кружиться полторы минуты в своей зоне при игре три на три, а потом поймать соперника на смене и выиграть матч, но это ненормально», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

НХЛ может изменить правила в овертайме – чтобы команды не выходили с шайбой из зоны атаки. Потенциальное решение – время на бросок

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16 комментариев

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Caniball
5 на 5 это всегда было стояние на льду, за редким исключением.
Тут по очку уже заработали команды.
Почему бы не внести элемент шоу и случайности?!
За этим и ходят болельщики.
Так что я за 3 на 3!
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fvbg bd
в плейофф пусть будет 5 на 5. А вот в регулярке 5 минут 5 на 5 - это 90 процентов сидение в своей зоне и ожидание буллитов.
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Серёжа Новиков
Сам ты драмкружок.
Хоккей для зрителей, а потому 3 на 3 гораздо интереснее, чем 5 на 5.
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paster_bibo
Ну а я например считаю усы Плющева извращением. Ну право слово усы прям как у порноактера....
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FaithDevotion
4 на 4 овертайм я считал идеальным. 3 на 3 уже выглядит как-то чересчур
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Дмитрий Пузырёв
3 на 3 как отдельный вид хоккея ещё можно выдержать, но ставить зависимость результата, например, в плей-офф от количества игроков на льду, это возможно перебор.
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KMR
Если они за 60 мин 5/5 не могли решить ,то смысл ещё оверы в таком формате гонять?
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ilya1809
Ответ Elegante
Согласен с Плющевым. Да и хоккей теперь больше шоу, чем настоящий спорт(
Ну вообще то шоу это уровень развлечение зрителей, все популряные виды спорты потому и популярны потмоу что отлично развлекают зрителя. В качестве примера предлагаю вам посмотреть 5 матчей хоккея и 5 матчей гольфа
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hockeyrussia
Ответ FaithDevotion
4 на 4 овертайм я считал идеальным. 3 на 3 уже выглядит как-то чересчур
Абсолютно согласен
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oldgordon
А тебя, Плющев, никто не спрашивает...
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2hsjck49rf
В хоккее пора вводить предельный возраст комментариев…
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вперёд спартак
Час играют 5 на 5, а овер должен быть скоротечным
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Огюст
Пять на пять играть овертайм бесполезно !
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Рык мамонта из археологических пластов
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Elegante
Ответ ilya1809
Ну вообще то шоу это уровень развлечение зрителей, все популряные виды спорты потому и популярны потмоу что отлично развлекают зрителя. В качестве примера предлагаю вам посмотреть 5 матчей хоккея и 5 матчей гольфа
В гольф я лучше сам поиграю)))
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