«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту Петтерссона. Форвард может стать ограниченно свободным агентом летом 2024 года

«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту Элиаса Петтерссона.

25-летний швед может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж летом 2024 года. Его текущий кэпхит – 7,35 миллиона долларов.

Форвард делит лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ с партнерами по команде Куинном Хьюзом и Джей Ти Миллером. В его активе 27 (8+19) очков в 17 играх.

«В Ванкувере нет такого ощущения срочности, если сравнивать с тем, что происходит с Нюландером и «Торонто». Но это не значит, что Элиас Петтерссон не является для команды приоритетом. Здесь все очевидно, учитывая его талант и все, что он дает команде.

Генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин ранее на этой неделе сказал, что клуб хорошо общается с агентами Элиаса.

Но еще рано говорить о параметрах сделки. Есть шанс, что она будет заключена в течение сезона. Но пока что придется подождать», – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.