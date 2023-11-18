«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту Петтерссона. Форвард может стать ограниченно свободным агентом летом 2024 года

Теги Ванкувер НХЛ Даррен Дрегер Элиас Петтерссон деньги Патрик Альвин Хоккей

«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту Элиаса Петтерссона.

25-летний швед может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж летом 2024 года. Его текущий кэпхит – 7,35 миллиона долларов. 

Форвард делит лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ с партнерами по команде Куинном Хьюзом и Джей Ти Миллером. В его активе 27 (8+19) очков в 17 играх. 

«В Ванкувере нет такого ощущения срочности, если сравнивать с тем, что происходит с Нюландером и «Торонто». Но это не значит, что Элиас Петтерссон не является для команды приоритетом. Здесь все очевидно, учитывая его талант и все, что он дает команде.

Генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин ранее на этой неделе сказал, что клуб хорошо общается с агентами Элиаса.

Но еще рано говорить о параметрах сделки. Есть шанс, что она будет заключена в течение сезона. Но пока что придется подождать», – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

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1 комментарий

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Einfach Safari
12 лямов минимум) там ещё Хроника подписывать и ещё много кого, а кепка и так по швам трещит)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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