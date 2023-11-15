Генменеджер «Ванкувера» о контракте Петтерссона: «Общался с агентом, продолжаем переговоры. Надеюсь, договоримся чем раньше, тем лучше»
Генеральный менеджер «Ванкувера» ответил на вопрос о контракте Элиаса Петтерссона.
Действующее соглашение шведского нападающего с зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.
«Я общался с агентом игрока Пэтом Бриссоном, а также разговаривал с его шведским представителем несколько недель назад.
Мы продолжаем переговоры и посмотрим, как все сложится. Надеюсь, договоримся чем раньше, тем лучше», – сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.
В нынешнем сезоне Элиас Петтерссон набрал 25 (7+18) очков в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Игрок с агентом обговаривает свои пожелания. А дальше агент общается с фронт-офисом (ген менеджер, президент по спортивным операциям).
При этом игрок сосредоточен на игре, не отвлекается на переговоры, и уточняет статус по ним лишь время от времени.
Подписать контракт в НХЛ, это не договор доставки товара из магазина заключить. Там документы на 100 страниц с 1000 разных условий и оговорок. Вот это всё агент с офисом и утрясают, не отвлекая игрока от игры.