Генменеджер «Ванкувера» о контракте Петтерссона: «Общался с агентом, продолжаем переговоры. Надеюсь, договоримся чем раньше, тем лучше»

Теги Ванкувер НХЛ Элиас Петтерссон Патрик Альвин Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувера» ответил на вопрос о контракте Элиаса Петтерссона.

Действующее соглашение шведского нападающего с зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

«Я общался с агентом игрока Пэтом Бриссоном, а также разговаривал с его шведским представителем несколько недель назад.

Мы продолжаем переговоры и посмотрим, как все сложится. Надеюсь, договоримся чем раньше, тем лучше», – сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.

В нынешнем сезоне Элиас Петтерссон набрал 25 (7+18) очков в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

6 комментариев

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hhlg
13 сыпьте и по рукам
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Сульшер жги!
Напрямую не судьба поговорить ? Обязательно за спиной ? Мне бы было неприятно, да и агенту плати не за что
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vzi
Ответ hhlg
13 сыпьте и по рукам
13 много. 11-12 может будет. Или какие-нибудь спец бонусы сверху.
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vzi
Ответ Сульшер жги!
Напрямую не судьба поговорить ? Обязательно за спиной ? Мне бы было неприятно, да и агенту плати не за что
Там так принято.
Игрок с агентом обговаривает свои пожелания. А дальше агент общается с фронт-офисом (ген менеджер, президент по спортивным операциям).
При этом игрок сосредоточен на игре, не отвлекается на переговоры, и уточняет статус по ним лишь время от времени.
Подписать контракт в НХЛ, это не договор доставки товара из магазина заключить. Там документы на 100 страниц с 1000 разных условий и оговорок. Вот это всё агент с офисом и утрясают, не отвлекая игрока от игры.
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hhlg
Ответ Сульшер жги!
Напрямую не судьба поговорить ? Обязательно за спиной ? Мне бы было неприятно, да и агенту плати не за что
Без агента общаются только игроки масштаба Овечкина ;)
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vzi
Ответ hhlg
Без агента общаются только игроки масштаба Овечкина ;)
Почему? Уверен, у Овечкина тоже есть агент или юристы, которые выверяют все нюансы в контракте.
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