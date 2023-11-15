Генменеджер «Ванкувера» о контракте Петтерссона: «Общался с агентом, продолжаем переговоры. Надеюсь, договоримся чем раньше, тем лучше»

Генеральный менеджер «Ванкувера» ответил на вопрос о контракте Элиаса Петтерссона.

Действующее соглашение шведского нападающего с зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

«Я общался с агентом игрока Пэтом Бриссоном, а также разговаривал с его шведским представителем несколько недель назад.

Мы продолжаем переговоры и посмотрим, как все сложится. Надеюсь, договоримся чем раньше, тем лучше», – сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.

В нынешнем сезоне набрал 25 (7+18) очков в 15 матчах регулярного чемпионата .