Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 27 очков у каждого. Три игрока «Ванкувера» создали 1-й гол в матче с «Калгари»

Теги рейтинги Ванкувер Калгари НХЛ Джей Ти Миллер Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.

Три игрока «Ванкувера» набрали по 27 очков в текущем сезоне. 

Сегодня трио создало 1-й гол в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (2:5) при игре в большинстве. Петтерссон забросил 8-ю шайбу в сезоне, Хьюз и Миллер записали в актив результативные передачи. 

Отметим, что сегодня лидеры бомбардирской гонки набрали «минус 9» на троих («минус 4» у Петтерссона, «минус 3» у Хьюза и «минус 2» у Миллера).  

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