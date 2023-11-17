Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 27 очков у каждого. Три игрока «Ванкувера» создали 1-й гол в матче с «Калгари»

Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.

Три игрока « » набрали по 27 очков в текущем сезоне.

Сегодня трио создало 1-й гол в матче регулярного чемпионата с « » (2:5) при игре в большинстве. Петтерссон забросил 8-ю шайбу в сезоне, и записали в актив результативные передачи.

Отметим, что сегодня лидеры бомбардирской гонки набрали «минус 9» на троих («минус 4» у , «минус 3» у Хьюза и «минус 2» у Миллера).