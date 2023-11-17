Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 27 очков у каждого. Три игрока «Ванкувера» создали 1-й гол в матче с «Калгари»
Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.
Три игрока «Ванкувера» набрали по 27 очков в текущем сезоне.
Сегодня трио создало 1-й гол в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (2:5) при игре в большинстве. Петтерссон забросил 8-ю шайбу в сезоне, Хьюз и Миллер записали в актив результативные передачи.
Отметим, что сегодня лидеры бомбардирской гонки набрали «минус 9» на троих («минус 4» у Петтерссона, «минус 3» у Хьюза и «минус 2» у Миллера).
Комментарии