Петтерссон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 24 очка в 13 матчах. Кучеров – 2-й с 23 в 14, Панарин – 3-й с 22 в 13
Элиас Петтерссон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 24 очка в 13 матчах.
Форвард «Ванкувера» набрал 3 (1+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:2).
В активе 24-летнего шведа стало 24 (7+17) балла в 13 играх.
Второе место занимает форвард «Тампы» Никита Кучеров – 23 (11+12) очка в 14 играх. Третье – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 22 (8+14) баллами в 14 матчах.
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