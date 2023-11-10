Петтерссон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 24 очка в 13 матчах. Кучеров – 2-й с 23 в 14, Панарин – 3-й с 22 в 13

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 24 очка в 13 матчах.

Форвард «Ванкувера» набрал 3 (1+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:2). 

В активе 24-летнего шведа стало 24 (7+17) балла в 13 играх. 

Второе место занимает форвард «Тампы» Никита Кучеров – 23 (11+12) очка в 14 играх. Третье – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 22 (8+14) баллами в 14 матчах. 

3 комментария

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Fart1988 Анодин
Радует, что Кучеров стал больше бросить и забивать. Панарин явно переживал из-за критики после плей-офф и теперь очень старается доказать обратное.
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Serge Vendino
Европейцы доминируют
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lokoYar
Канадцы отсутствуют в ТОПе
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