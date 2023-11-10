Петтерссон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 24 очка в 13 матчах. Кучеров – 2-й с 23 в 14, Панарин – 3-й с 22 в 13

Элиас Петтерссон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 24 очка в 13 матчах.

Форвард « » набрал 3 (1+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:2).

В активе 24-летнего шведа стало 24 (7+17) балла в 13 играх.

Второе место занимает форвард « » – 23 (11+12) очка в 14 играх. Третье – форвард « » с 22 (8+14) баллами в 14 матчах.