Мостовой о лучшем тренере 1-й части сезона РПЛ: «Ивич. «Краснодар» ничего не добивался, но пришел он – и сразу финал Кубка и 1-е место. Человек играл в футбол и понимает, как все устроено»

Александр Мостовой назвал тренера «Краснодара» лучшим в 1-й части сезона Мир РПЛ.

«Конечно Ивич, без вариантов вообще. Он пришел в команду, которая из года в год на что-то претендует, но по факту ничего «Краснодар» не добивался.

Пришел Ивич, и сразу же финал Кубка России и сейчас первое место в РПЛ. Это огромный плюс, это дорогого стоит.

Человек играл в футбол и понимает, как все устроено. Надеюсь, «Краснодар» сможет выстоять и удержать лидерство в таблице», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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