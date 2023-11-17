Мостовой о лучшем тренере 1-й части сезона РПЛ: «Ивич. «Краснодар» ничего не добивался, но пришел он – и сразу финал Кубка и 1-е место. Человек играл в футбол и понимает, как все устроено»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Футбол

Александр Мостовой назвал тренера «Краснодара» лучшим в 1-й части сезона Мир РПЛ.

«Конечно Ивич, без вариантов вообще. Он пришел в команду, которая из года в год на что-то претендует, но по факту ничего «Краснодар» не добивался.

Пришел Ивич, и сразу же финал Кубка России и сейчас первое место в РПЛ. Это огромный плюс, это дорогого стоит.

Человек играл в футбол и понимает, как все устроено. Надеюсь, «Краснодар» сможет выстоять и удержать лидерство в таблице», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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7 комментариев

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Ganibale
Вот больной этот Сашка со своим «ну он играл а этот не играл». Что касается Ивича, правда красавец!
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Илья Каптюг
а если бы в футбол не играл, то точно не был бы лучшим))
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kos.vohrt
А всё потому, что в футбол играл.
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Mechel**
Так и Евсеев играл аж в сборной страны, а его отовсюду за плохие результаты увольняют. Как так?
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андрэ
Ивич прям бальзам на больную голову Мостового
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deimon7.7
Ответ Ganibale
Вот больной этот Сашка со своим «ну он играл а этот не играл». Что касается Ивича, правда красавец!
Гнет свою линию до талого 🤣
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