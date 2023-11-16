Артем Батрак: «Авангард» – лучшая команда КХЛ сейчас. Звено Спунера лучше тройки Морозова на этом отрезке чемпионата»

Теги Авангард КХЛ Артем Батрак Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Артем Батрак назвал «Авангард» лучшей командой КХЛ прямо сейчас».

«Команда, которую я бы назвал лучшей в КХЛ прямо здесь и сейчас – это «Авангард». То, как играет «Авангард» – это что-то невероятное.

Мы много говорим о «Спартаке», «Торпедо» и «Северстали» из-за красоты игры. Но и «Авангард» играет именно что очень красиво. Во многом омичи добиваются успехов за счет первой тройки нападения.

За последнее время «Авангард» забил шесть голов в ворота ЦСКА, шесть – в ворота «Куньлуня», пять – «Северстали». Вклад первой тройки в эти победы просто невероятен, их невозможно остановить.

Тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев сказал после встречи с «Авангардом», что без первой тройки они обыграли «Авангард» со счетом 4:1. Но так не бывает. 

Владимир Ткачев, Райан Спунер и Рид Буше – думаю, что эти ребята на данном отрезке чемпионата даже лучше, чем тройка Ивана Морозова в «Спартаке».

Они даже могут обогнать их в рейтинге лучших троек, а Буше так уже догнал Николая Голдобина по голам!

Однозначно за счет силы первого звена «Авангард» завоевывает такие прекрасные победы. Это очень круто», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.

6 комментариев

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Огюст
Если брать лучшие бомбардирские тройки команд -то да тройка Авангарда выделяется да ,вот жаль от остальных троек в Авангарде им нет подмоги хорошей по забитым голам !
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Mi4eL
так то да но за ним у нас вообще ничего нет. да и вратаря нет. веселая ситуация
+1
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Vovan 78
Чем же она лучше, если первое звено играет, а остальные к сожалению нет??? К сожалению между первым и остальными большая просто пропасть
+2
-1
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Игорь Климов
Звено Спунера лучшее во всей КХЛ, и этот факт даже обсуждать не нужно.
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Персональные данные Номер 67327384
Реально, какой-то сбой происходиит. Так и не нашли гоу-ланг разработчика
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Михаил Качалов
Ещё много матчей, так что на одной тройке не вылезут спад всё равно будет.
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