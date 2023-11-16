Артем Батрак: «Авангард» – лучшая команда КХЛ сейчас. Звено Спунера лучше тройки Морозова на этом отрезке чемпионата»

Артем Батрак назвал «Авангард» лучшей командой КХЛ прямо сейчас».

«Команда, которую я бы назвал лучшей в КХЛ прямо здесь и сейчас – это «Авангард». То, как играет «Авангард» – это что-то невероятное.

Мы много говорим о «Спартаке», «Торпедо» и «Северстали» из-за красоты игры. Но и «Авангард» играет именно что очень красиво. Во многом омичи добиваются успехов за счет первой тройки нападения.

За последнее время «Авангард» забил шесть голов в ворота ЦСКА, шесть – в ворота «Куньлуня», пять – «Северстали». Вклад первой тройки в эти победы просто невероятен, их невозможно остановить.

Тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев сказал после встречи с « », что без первой тройки они обыграли «Авангард» со счетом 4:1. Но так не бывает.

, и – думаю, что эти ребята на данном отрезке чемпионата даже лучше, чем тройка Ивана Морозова в «Спартаке».

Они даже могут обогнать их в рейтинге лучших троек, а Буше так уже догнал Николая Голдобина по голам!

Однозначно за счет силы первого звена «Авангард» завоевывает такие прекрасные победы. Это очень круто», – сказал комментатор « » Артем Батрак.