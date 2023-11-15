Филатов о реакции Ротенберга на драку Вербы с Зинченко: «Никакого избиения лежачего не было, судьи делали все правильно. Не увидел шрама у игрока СКА»

Никита Филатов высказался о драке в игре СКА и «Авангарда».

СКА проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий омского клуба подрался с форвардом . Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».

– Как вы отнеслись к драке между Вербой и Зинченко, а также реакции на нее Романа Ротенберга?

– Меня немного улыбнула такая реакция, потому что я не увидел состава безумного преступления. Один раз Верба ударил, когда Зинченко заваливался, но суперопасным это не было.

Когда эмоции кипят, остановиться по щелчку пальцев практически невозможно. Никакого избиения лежачего не было. По-моему, судьи делали все правильно и максимально возможно разняли игроков. А после боя хоккеисты пожали руки друг другу, что говорит о том, что игрок СКА нормально отнесся к этому.

В следующем матче Зинченко показывали на трибуне, и я не увидел шрама или какого-то серьезного повреждения. Хотя, естественно, Роман Борисович был на эмоциях после матча и переживал за своего игрока.

– То есть никакой предвзятости судей, о чем говорит Ротенберг, к СКА нет?

– Вы верите в предвзятость судей к СКА? Я очень удивлюсь, что есть болельщики, которые в это верят. А что касается разговоров про судейство…

Можно понять любого игрока и тренера в моменте, когда матч только-только закончился. Когда эмоции не утихли и ты не можешь трезво оценивать ситуацию, то простительно практически все, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.