Тренер «Трактора» Заварухин о буллите в матче со СКА: «Кравцов был немного обижен на эту ситуацию, мы поддержали его. Ничего страшного не случилось»
Алексей Заварухин прокомментировал поражение от СКА (3:4 ОТ).
Матч состоялся 9 ноября. Виталий Кравцов нарушил правила на последних секундах овертайма, после чего в ворота «Трактора» был назначен буллит. Бросок реализовал нападающий СКА Сергей Толчинский, принеся команде победу.
– Обидное поражение СКА на последней минуте овертайма смазало впечатление от очень удачного выезда и шести побед подряд?
– У нас были хорошие моменты в овертайме, но так получилось. Ребят, конечно, за это не ругали, они молодцы, выкладывались на полную. Еще раз скажу, что шансы на победу в овертайме были хорошими.
– Кравцова в раздевалке подбодрили? В той ситуации он мог сыграть по-другому, чтобы не допускать выхода «один в ноль»?
– Мы не будем комментировать судейское решение. Мы посмотрели момент, сделали свои выводы. После матча подали запрос в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ на рассмотрение эпизода с буллитом.
Виталик, понятно, был немного обижен на эту ситуацию, но мы со своей стороны поддержали его. Ничего страшного не случилось. Посмеялись, сказали, что у него есть возможность отмазаться в следующих играх, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
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