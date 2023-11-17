Тренер «Трактора» Заварухин о буллите в матче со СКА: «Кравцов был немного обижен на эту ситуацию, мы поддержали его. Ничего страшного не случилось»

Алексей Заварухин прокомментировал поражение от СКА (3:4 ОТ).

Матч состоялся 9 ноября. нарушил правила на последних секундах овертайма, после чего в ворота «Трактора» был назначен буллит. Бросок реализовал нападающий СКА Сергей Толчинский, принеся команде победу.

– Обидное поражение СКА на последней минуте овертайма смазало впечатление от очень удачного выезда и шести побед подряд?

– У нас были хорошие моменты в овертайме, но так получилось. Ребят, конечно, за это не ругали, они молодцы, выкладывались на полную. Еще раз скажу, что шансы на победу в овертайме были хорошими.

– Кравцова в раздевалке подбодрили? В той ситуации он мог сыграть по-другому, чтобы не допускать выхода «один в ноль»?

– Мы не будем комментировать судейское решение. Мы посмотрели момент, сделали свои выводы. После матча подали запрос в Спортивно-дисциплинарный комитет на рассмотрение эпизода с буллитом.

Виталик, понятно, был немного обижен на эту ситуацию, но мы со своей стороны поддержали его. Ничего страшного не случилось. Посмеялись, сказали, что у него есть возможность отмазаться в следующих играх, – сказал главный тренер « » .