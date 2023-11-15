Тренер «Трактора» Заварухин о рекорде Шабанова: «Он с «Композита», как сказал Алексей Шевченко. Делаем Максиму замечания, что в медийном плане нужно работать»

Алексей Заварухин прокомментировал рекорд Максима Шабанова.

Нападающий «Трактора» набрал очки в десятом матче подряд и побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в . Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак набирали очки в девяти матчах подряд.

– У Максима Шабанова рекорд клуба. Как это скажется на нем как игроке и в медиа?

– Он с «Композита», – как сказал Алексей Шевченко (улыбается). Парень зациклен на хоккее.

Он делает очень много работы, свою энергию не тратит налево-направо. Мы тоже с ним говорили.

Медийность – это плюс для него. Это придет со временем. Надо немного подождать.

Мы со своей стороны делаем ему замечания, что в медийном плане нужно работать. От этого никуда не уйти, – сказал главный тренер « » .