Тренер «Трактора» Заварухин о рекорде Шабанова: «Он с «Композита», как сказал Алексей Шевченко. Делаем Максиму замечания, что в медийном плане нужно работать»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Алексей Шевченко Максим Шабанов Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал рекорд Максима Шабанова.

Нападающий «Трактора» набрал очки в десятом матче подряд и побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ. Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак набирали очки в девяти матчах подряд.

– У Максима Шабанова рекорд клуба. Как это скажется на нем как игроке и в медиа?

– Он с «Композита», – как сказал Алексей Шевченко (улыбается). Парень зациклен на хоккее.

Он делает очень много работы, свою энергию не тратит налево-направо. Мы тоже с ним говорили.

Медийность – это плюс для него. Это придет со временем. Надо немного подождать.

Мы со своей стороны делаем ему замечания, что в медийном плане нужно работать. От этого никуда не уйти, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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1 комментарий

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sed3009
Что такое такое Композит? Селяне, объясните)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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