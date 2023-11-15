Тренер «Трактора» Заварухин о рекорде Шабанова: «Он с «Композита», как сказал Алексей Шевченко. Делаем Максиму замечания, что в медийном плане нужно работать»
Алексей Заварухин прокомментировал рекорд Максима Шабанова.
Нападающий «Трактора» набрал очки в десятом матче подряд и побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ. Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак набирали очки в девяти матчах подряд.
– У Максима Шабанова рекорд клуба. Как это скажется на нем как игроке и в медиа?
– Он с «Композита», – как сказал Алексей Шевченко (улыбается). Парень зациклен на хоккее.
Он делает очень много работы, свою энергию не тратит налево-направо. Мы тоже с ним говорили.
Медийность – это плюс для него. Это придет со временем. Надо немного подождать.
Мы со своей стороны делаем ему замечания, что в медийном плане нужно работать. От этого никуда не уйти, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
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