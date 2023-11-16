Тренер «Трактора» Заварухин о Кравцове: «Если у Виталика что-то не получается, он дает мне подержать клюшку. Были моменты – не забил, возможно, я мало подержал»

Алексей Заварухин высказался о победе над «Барысом».

«Трактор» выиграл со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата .

– Тяжелая игра. Понятно, что ребята хотели победить.

Немного не хватило «мусорного» гола в начале первого периода. Вратарь соперника видел все броски – на этом акцентировали внимание.

Разобрали моменты, которые у нас не получились с «Салаватом Юлаевым», показали ребятам.

Что-то получилось, что-то нет. Самое главное – результат есть. Сыграли на ноль, забили в большинстве и взяли два очка. Они нам были нужны.

– Зачем вы проверяете клюшку ?

– У меня, наверное, лучше руки, чем у него (смеется). Это такая традиция.

Если у Виталика что-то не получается, то он дает мне подержать клюшку. Я в одном интервью сказал, что в поездки клюшки не беру, а играю клюшками Витали. Здесь ничего такого нет.

У нас это идет еще с молодежной команды. Хорошие моменты были, он не забил. Возможно, я мало подержал клюшку. В прошлой игре сработало, – сказал главный тренер « » .