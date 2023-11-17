Беттмэн о планах по проведению Кубка мира: «Политический климат в мире и ковид повлияли на возможность принять какое-то решение»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Гэри Беттмэн НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Политика коронавирус Хоккей

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался касательно проведения Кубка мира.

Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Беттмэн сообщил, что из-за нескольких проблем НХЛ было сложно составить планы по проведению Кубка мира.

«Я думаю, что есть как минимум три фактора, которые повлияли на возможность принять какое-то решение. Одним из них был COVID. Вторым – смена исполнительных директоров Ассоциации игроков, третьим – политический климат в мире с точки зрения того, как одни страны взаимодействуют с другими.

Это факторы, с которыми нам приходилось иметь дело. Это не оправдания, потому что в конечном счете мы отвечаем за то, чтобы все было проведено, но это просто реальные практические аспекты того, с чем нам пришлось столкнуться за последние три года», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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3 комментария

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Mohnatiy
Как он интересно назвал ситуацию, когда Россию приглашать нельзя, а без неё турнир смысла не имеет.
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ivan555navi
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Ответ Антон Киселёв
Политический климат? А как же рассказы о "полностью независимой частной лиге", которая в случае чего не только мок с вадой послать может, но и собственное правительство?🤣
МОК и ВАДу легко может послать и посылает, а против власти и пикнуть не может и не сможет.
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