Беттмэн о планах по проведению Кубка мира: «Политический климат в мире и ковид повлияли на возможность принять какое-то решение»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался касательно проведения Кубка мира.

Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Беттмэн сообщил, что из-за нескольких проблем НХЛ было сложно составить планы по проведению Кубка мира.

«Я думаю, что есть как минимум три фактора, которые повлияли на возможность принять какое-то решение. Одним из них был COVID. Вторым – смена исполнительных директоров Ассоциации игроков, третьим – политический климат в мире с точки зрения того, как одни страны взаимодействуют с другими.

Это факторы, с которыми нам приходилось иметь дело. Это не оправдания, потому что в конечном счете мы отвечаем за то, чтобы все было проведено, но это просто реальные практические аспекты того, с чем нам пришлось столкнуться за последние три года», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.