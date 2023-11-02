Гэри Беттмэн: «НХЛ еще никогда не была настолько здоровой как спорт. Ваша команда может выйти в плей-офф, чего нет в других видах спорта»

Теги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Чикаго Колорадо Эдмонтон Гэри Беттмэн НХЛ Хоккей

Гэри Беттмэн поделился мыслями о прогрессе НХЛ как лиги.

«Вероятно, НХЛ еще никогда не была настолько здоровой как спорт. Матчи еще никогда не были настолько конкурентными. Игры также увлекательны и захватывают дух.

В лиге есть отличные молодые игроки. Двое их них – Коннор Бедард и Остон Мэттьюс – уже участвовали в вашем шоу (Беттмэн дал интервью спортивному шоу The Pat McAfee Show в рамках сегмента «Хоккей – это круто»).

Я наблюдаю за мастерством, скоростью, зрелищностью. Думаю, что мы можем установить рекорд по матчам, в которых одна команда проигрывает, но делает камбэк и выигрывает. Мы приближаемся к 50% по этому показателю в наших матчах – это интересно для болельщиков, это развлекает фанатов.

Кого бы вы ни поддерживали, ваша команда, вероятно, имеет шанс на выход в плей-офф, чего нет во многих других видах спорта.

Когда начинается плей-офф, произойти может все что угодно», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

7 комментариев

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dosatuy
Аризона в зоне плей офф пока, это да показатель. Питтсбург в хвосте. Действительно прогнозы сложнее делать чем например в КХЛ кто выиграет кубок.
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vzi
НХЛ ровная лига, есть всего один откровенный танкер - Сан-Хосе.
НБА в этом сезоне тоже весьма ровная и непредсказуемая.
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Дмитрий Шелема
чувствуется как НХЛ очень старается для привлечения зрителей к игре
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Волька-ибн-Алёша
верно
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Тима Баярыстан
Ответ vzi
НХЛ ровная лига, есть всего один откровенный танкер - Сан-Хосе. НБА в этом сезоне тоже весьма ровная и непредсказуемая.
ну сан Хосе откровенно сам себя загнал в такую яму. Выписывать 7млн Власику и Гертлю ну такое себе. да и плюс бессмысленный обмен Карлсона
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