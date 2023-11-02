Гэри Беттмэн: «НХЛ еще никогда не была настолько здоровой как спорт. Ваша команда может выйти в плей-офф, чего нет в других видах спорта»

Гэри Беттмэн поделился мыслями о прогрессе НХЛ как лиги.

«Вероятно, НХЛ еще никогда не была настолько здоровой как спорт. Матчи еще никогда не были настолько конкурентными. Игры также увлекательны и захватывают дух.

В лиге есть отличные молодые игроки. Двое их них – Коннор Бедард и Остон Мэттьюс – уже участвовали в вашем шоу (Беттмэн дал интервью спортивному шоу The Pat McAfee Show в рамках сегмента «Хоккей – это круто»).

Я наблюдаю за мастерством, скоростью, зрелищностью. Думаю, что мы можем установить рекорд по матчам, в которых одна команда проигрывает, но делает камбэк и выигрывает. Мы приближаемся к 50% по этому показателю в наших матчах – это интересно для болельщиков, это развлекает фанатов.

Кого бы вы ни поддерживали, ваша команда, вероятно, имеет шанс на выход в плей-офф, чего нет во многих других видах спорта.

Когда начинается плей-офф, произойти может все что угодно», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.