НХЛ может поменять правила в овертайме – чтобы команды не выходили с шайбой из зоны атаки. Потенциальное решение – время на бросок

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НХЛ раздумывает об изменении правил в овертайме.

Генеральные менеджеры клубов ведут дискуссии о том, чтобы внести изменения в игру в формате «3 на 3».

Это вызвано желанием изменить поведение команд на льду и убрать так называемые перегруппировки, когда атакующая команда проводит некоторое время в зоне атаки, после чего выходит из нее с шайбой, делая перегруппировку, и входит в зону обратно.

Предлагаются два решения этой ситуации: после пересечения красной или синей линий нельзя возвращаться обратно, либо возможно введение времени на бросок.

Отмечается, что обсуждения продолжаются и перенесены на март.

12 комментариев

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HockeyMan
Ну это как по мне это перебор
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Kolyamba39
Ответ HockeyMan
Ну это как по мне это перебор
да вообще не перебор, перегруппировки и смены надоели, по пол овертайма порой, кто выиграл первое вбрасывание тот и король, вообще понятно что 3на3 больше шоу, и по большому счету по барабану, но подбешивать это стало реально
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vzi
Верните 4х4 овертаймы. И места свободного побольше, и из зоны просто так не выкатишься.
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2hsjck49rf
Давно пора что-то сделать с выходами из зоны при владении шайбой. Весь смысл 3 на 3 исчезает… когда одна команда 2 минуты владеет шайбой, 5 раз меняется, но не бросает
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вперёд спартак
Отличная идея, слижком часто стали булитные серии
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HockeyMan
Ответ 2hsjck49rf
Давно пора что-то сделать с выходами из зоны при владении шайбой. Весь смысл 3 на 3 исчезает… когда одна команда 2 минуты владеет шайбой, 5 раз меняется, но не бросает
Сегодня так кстати Спартак забил) ничего плохого в этом не вижу
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e1ther - e1ther
хватит давать заднюю
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Kolyamba39
Ответ vzi
Верните 4х4 овертаймы. И места свободного побольше, и из зоны просто так не выкатишься.
ну кстати это было бы получше, 3на3 это конечно некий иной хоккей совершенно
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rrvin
Предлагается третье, четвёртое и пятое:
вернуть ничьи, Хартфорд и штаны.
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Ковид 07.10.52
Да...там думают о зрелищности.
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Roman Roman
Ответ vzi
Верните 4х4 овертаймы. И места свободного побольше, и из зоны просто так не выкатишься.
и без вратарей...
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