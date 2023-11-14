НХЛ может поменять правила в овертайме – чтобы команды не выходили с шайбой из зоны атаки. Потенциальное решение – время на бросок

НХЛ раздумывает об изменении правил в овертайме.

Генеральные менеджеры клубов ведут дискуссии о том, чтобы внести изменения в игру в формате «3 на 3».

Это вызвано желанием изменить поведение команд на льду и убрать так называемые перегруппировки, когда атакующая команда проводит некоторое время в зоне атаки, после чего выходит из нее с шайбой, делая перегруппировку, и входит в зону обратно.

Предлагаются два решения этой ситуации: после пересечения красной или синей линий нельзя возвращаться обратно, либо возможно введение времени на бросок.

Отмечается, что обсуждения продолжаются и перенесены на март.