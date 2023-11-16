Николай Голдобин: «Воробьев хвалил меня. Говорил, что я лучший в КХЛ, когда в форме и хочу играть. Спасибо ему за мотивацию»
Николай Голдобин рассказал, как Илья Воробьев мотивировал его в «Металлурге».
«Помню из последнего, что Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Спасибо ему за такую мотивацию.
Алексей Юрьевич [Жамнов] так не хвалит (смеется), но пока рано меня хвалить. Тоже зазнаваться нельзя, хотя я не такой.
Что мне нужно сделать, чтобы Алексей Юрьевич похвалил? Каждую игру забивать и отдавать (смеется). Я знаю, что он доволен командой и гордится нами», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
2 комментария