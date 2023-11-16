Николай Голдобин: «Воробьев хвалил меня. Говорил, что я лучший в КХЛ, когда в форме и хочу играть. Спасибо ему за мотивацию»

Теги Металлург Мг Спартак Илья Воробьев Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин рассказал, как Илья Воробьев мотивировал его в «Металлурге».

«Помню из последнего, что Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Спасибо ему за такую мотивацию.

Алексей Юрьевич [Жамнов] так не хвалит (смеется), но пока рано меня хвалить. Тоже зазнаваться нельзя, хотя я не такой.

Что мне нужно сделать, чтобы Алексей Юрьевич похвалил? Каждую игру забивать и отдавать (смеется). Я знаю, что он доволен командой и гордится нами», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

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2 комментария

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jqzn88xn6n
Да все-все. Не перехвалите парня только, пусть топчет дальше)
+2
-1
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Персональные данные Номер 67327384
А шницель делили на двоих
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