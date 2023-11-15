Ротенберг о Кетове, Белове и Комарове в СКА: «Очень непросто обучить тренеров. Эти ребята проверены в бою. Система нашей игры сложная, они знают все детали»

Теги СКА Антон Белов Евгений Кетов КХЛ Роман Ротенберг Никита Комаров детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями о тренерах системы СКА.

Он высказался о работе Евгения Кетова, Антона Белова и Никиты Комарова в системе клуба.

«Очень непросто обучить тренеров. Так как эти ребята в нашей системе, а система нашей игры сложная, они знают все детали. Антон Белов – очень разумный, авторитетный человек, мы с ним вместе выигрывали кубки. Он будет работать с молодыми защитниками в вертикали СКА.

У Никиты Комарова хороший аналитический ум, он себя проявил с наилучшей стороны как человек, который понимает все детали. Одно дело быть игроком, другое – тренером. У Никиты есть задатки быть супертренером, он имеет такой талант.

У нас были собрания, когда он еще был игроком. Он всегда подходил к этому разумно. Мы его обучали, такими кадрами не разбрасываются, поэтому Никита с нами.

То же самое можно сказать и про Женю Кетова. Все работаем в унисон, не так просто взять тренера с улицы и начать обучать. Эти ребята проверены в бою, мы с ними выигрывали, были разные ситуации. Мы в них верим и доверяем, будем их развивать.

У нас одна система игры, важно иметь квалифицированных тренеров, которые будут работать с игроками на всех уровнях, мы уделяем внимание и детским школам», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Белов и Комаров назначены тренерами по подготовке резерва СКА. Они займутся развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих

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9 комментариев

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DrDro
А что если у Романа контракт с дьяволом, и если он хоть в одном интервью не скажет слово "система", то его душа обречена на вечные страдания?
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waa1982
"Очень непросто обучить тренеров.
Я вот так и не смог выучиться", - добавил йозе.
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вован63
Система у вас до того сложная что сам черт не разберётся.
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Кондаша42
Он когда-нибудь закончит говорить?
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Bartez1986
Мы уделяем внимание и детским школам, но игроков воруем из Сочи и Адмирала, - добавил Роман Системберг
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Александр Маслов
Ответ DrDro
А что если у Романа контракт с дьяволом, и если он хоть в одном интервью не скажет слово "система", то его душа обречена на вечные страдания?
с языка снял, слов просто нет.
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Russ Ivan
Система прогибает всех на просмотр 800+ матчей...
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Дмитрий Потепалин
У меня коллега, коренной житель северной столицы, мне вчера сказал, что не будет больше болеть за СКА, пока этот клоун недотренер у руля команды...и это только пример того, что я знаю точно, а по разговорам таких немало людей, ходят в Ледовый тупо глоры,не более.
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Персональные данные Номер 67327384
Жуткий канцеляризм:
"он себя проявил"
"понимает все детали"
"такими кадрами не разбрасываются"
"проверены в бою"
Чтобы сымитировать Ротенберга даже не нужно обучать нейросеть. Проще попросить талантливого первоклассника и он на морфосемантике со словарем в 2-4 килобайта сварганит генератор интервью "Онлайн Ротенберга"
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