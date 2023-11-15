Ротенберг о Кетове, Белове и Комарове в СКА: «Очень непросто обучить тренеров. Эти ребята проверены в бою. Система нашей игры сложная, они знают все детали»

Роман Ротенберг поделился мыслями о тренерах системы СКА.

Он высказался о работе , и Никиты Комарова в системе клуба.

«Очень непросто обучить тренеров. Так как эти ребята в нашей системе, а система нашей игры сложная, они знают все детали. Антон Белов – очень разумный, авторитетный человек, мы с ним вместе выигрывали кубки. Он будет работать с молодыми защитниками в вертикали СКА.

У Никиты Комарова хороший аналитический ум, он себя проявил с наилучшей стороны как человек, который понимает все детали. Одно дело быть игроком, другое – тренером. У Никиты есть задатки быть супертренером, он имеет такой талант.

У нас были собрания, когда он еще был игроком. Он всегда подходил к этому разумно. Мы его обучали, такими кадрами не разбрасываются, поэтому Никита с нами.

То же самое можно сказать и про Женю Кетова. Все работаем в унисон, не так просто взять тренера с улицы и начать обучать. Эти ребята проверены в бою, мы с ними выигрывали, были разные ситуации. Мы в них верим и доверяем, будем их развивать.

У нас одна система игры, важно иметь квалифицированных тренеров, которые будут работать с игроками на всех уровнях, мы уделяем внимание и детским школам», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Белов и Комаров назначены тренерами по подготовке резерва СКА. Они займутся развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих