Василий Каменев: «Ак Барс» проиграл 3 матча подряд, но никто не раздувает из этого скандалов. А стоит СКА уступить, на команду сразу накидываются и рвут на части»
Василий Каменев высказался об игре СКА в сезоне-2023/24.
14 ноября команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Ак Барс» со счетом 4:2.
– «Ак Барс» выглядел неважно, а СКА играл как обычно. Просто реализовали свои моменты, играли строго, не было индивидуальных ошибок, не хватали удалений. То, о чем все время говорит тренерский штаб армейцев.
Рисунок игры у СКА не поменялся: как играли, так и играют. Снова перебросали соперника. Вспомните, СКА почти во всех дуэлях перебрасывает противника. Не было игр, в которых бы СКА, даже если проигрывал, уступал в создании моментов и бросках. Вчера эти действия воплотились в голы.
Никто не тратил сил на посторонние вещи, не махал руками, не спорил с судьями. Убрали все эти негативные моменты.
– Если «Ак Барс» наберет форму, СКА ему проиграет? Или СКА заставил казанцев так выглядеть?
– У всех команд КХЛ случаются кризисы в сезоне. «Ак Барс» сейчас проиграл три матча подряд. Но никто не раздувает из этого скандалов. А стоит проиграть СКА, на команду сразу накидываются и рвут ее на части, образно говоря.
У армейцев все в порядке, идет притирка игроков, создается команда, готовится к плей-офф. Сейчас задача – формировать игру и набирать очки.
В Казани встречались две сильные команды, и СКА победил. Не надо принижать достоинства «АК Барса», просто СКА хорошо сыграл, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.
Ну уж точно не потому что они ведут себя пафоснее, вычурнее и наглее всех в лиге