Василий Каменев: «Ак Барс» проиграл 3 матча подряд, но никто не раздувает из этого скандалов. А стоит СКА уступить, на команду сразу накидываются и рвут на части»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Хоккей

Василий Каменев высказался об игре СКА в сезоне-2023/24.

14 ноября команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Ак Барс» со счетом 4:2.

– «Ак Барс» выглядел неважно, а СКА играл как обычно. Просто реализовали свои моменты, играли строго, не было индивидуальных ошибок, не хватали удалений.  То, о чем все время говорит тренерский штаб армейцев.

Рисунок игры у СКА не поменялся: как играли, так и играют. Снова перебросали соперника. Вспомните, СКА почти во всех дуэлях перебрасывает противника. Не было игр, в которых бы СКА, даже если проигрывал, уступал в создании моментов и бросках. Вчера эти действия воплотились в голы.

Никто не тратил сил на посторонние вещи, не махал руками, не спорил с судьями. Убрали все эти негативные моменты.

– Если «Ак Барс» наберет форму, СКА ему проиграет? Или СКА заставил казанцев так выглядеть?

– У всех команд КХЛ случаются кризисы в сезоне. «Ак Барс» сейчас проиграл три матча подряд. Но никто не раздувает из этого скандалов. А стоит проиграть СКА, на команду сразу накидываются и рвут ее на части, образно говоря.

У армейцев все в порядке, идет притирка игроков, создается команда, готовится к плей-офф. Сейчас задача – формировать игру и набирать очки.

В Казани встречались две сильные команды, и СКА победил. Не надо принижать достоинства «АК Барса», просто СКА хорошо сыграл, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

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10 комментариев

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Niko [Ars]
Интересно почему так?
Ну уж точно не потому что они ведут себя пафоснее, вычурнее и наглее всех в лиге
+11
-2
+9
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Niko [Ars]
Ответ Грегори Хауз
Ну скажем так общественность все еще едет на старых реалиях. Уже есть другие "антигерои", но массам лень слезать, искать на чем ехать дальше, лают скорее по привычке и глупости, чем по делу и рассудительности. Зачем менять то, к чему привыкли, и то что катится и работает? Даже если реалии уже противоположно другие.
другие антигерои? кто-то затмил РР?
+4
-1
+3
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Денис Фадеев
Ответ Грегори Хауз
Ну скажем так общественность все еще едет на старых реалиях. Уже есть другие "антигерои", но массам лень слезать, искать на чем ехать дальше, лают скорее по привычке и глупости, чем по делу и рассудительности. Зачем менять то, к чему привыкли, и то что катится и работает? Даже если реалии уже противоположно другие.
а ничего и не изменилось, по большому счету. У них как было несколько составов, так и осталось. Как скупали всех подряд, так и скупают, только теперь не готовых игроков, а молодых, более-менее выстреливших, и маринуют их на банке. На словах развивают игроков, а на деле губят. Вот кого они реально раскрыли за последнее время? никого, только разговоры. Плешков только заиграл, дак забрали Серебрякова зачем-то, а тот на банку. И таких примеров полно
+2
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Александр Маслов
какая притирка игроков,через месяц,а то и раньше новых игроков выдернут из других клубов,которые светанут,и опять притирка и так по кругу,они везде говорят,что у Ска - лучшая школа ,но берут игроков у других.
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