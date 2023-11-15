Василий Каменев: «Ак Барс» проиграл 3 матча подряд, но никто не раздувает из этого скандалов. А стоит СКА уступить, на команду сразу накидываются и рвут на части»

Василий Каменев высказался об игре СКА в сезоне-2023/24.

14 ноября команда тренера Романа Ротенберга обыграла « » со счетом 4:2.

– «Ак Барс» выглядел неважно, а СКА играл как обычно. Просто реализовали свои моменты, играли строго, не было индивидуальных ошибок, не хватали удалений. То, о чем все время говорит тренерский штаб армейцев.

Рисунок игры у СКА не поменялся: как играли, так и играют. Снова перебросали соперника. Вспомните, СКА почти во всех дуэлях перебрасывает противника. Не было игр, в которых бы СКА, даже если проигрывал, уступал в создании моментов и бросках. Вчера эти действия воплотились в голы.

Никто не тратил сил на посторонние вещи, не махал руками, не спорил с судьями. Убрали все эти негативные моменты.

– Если «Ак Барс» наберет форму, СКА ему проиграет? Или СКА заставил казанцев так выглядеть?

– У всех команд случаются кризисы в сезоне. «Ак Барс» сейчас проиграл три матча подряд. Но никто не раздувает из этого скандалов. А стоит проиграть СКА, на команду сразу накидываются и рвут ее на части, образно говоря.

У армейцев все в порядке, идет притирка игроков, создается команда, готовится к плей-офф. Сейчас задача – формировать игру и набирать очки.

В Казани встречались две сильные команды, и СКА победил. Не надо принижать достоинства «АК Барса», просто СКА хорошо сыграл, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.