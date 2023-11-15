Алекс Гальченюк: «КХЛ уровнем выше АХЛ. Получаю удовольствие от игры здесь»
Форвард СКА Алекс Гальченюк подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:2).
– Что подумал при счете 2:2?
– Мы знали, что будет плотная игра. Сложный соперник, нам надо было играть в своем стиле, контролировать эмоции.
В середине второго периода мы начали перехватывать инициативу. «Ак Барс» – хорошая команда, но мы должны были гнуть свою линию и вырывать победу.
– У СКА третья победа подряд...
– У нас все только начинается. Новая команда, новые лица, надо было притереться и сыграться. Мы верим друг в друга, в то, что можем выиграть. Надо продолжать биться и бороться, все впереди.
– СКА гораздо лучше играет на выезде, чем в Санкт-Петербурге.
– Не думаю, что нас поддавливают домашние стены. Трудно сказать, мы стараемся везде показать лучший хоккей и победить. Конечно, хотелось бы больше радовать своих болельщиков дома.
– Что самое сложное при адаптации в КХЛ? Как тебе уровень лиги?
– Бывают некоторые моменты и детали. КХЛ уровнем выше АХЛ, хороший уровень, получаю удовольствие от игры здесь.
– Некоторые иностранцы говорят, что в КХЛ более закрытый хоккей.
– Конечно, много команд уделяют внимание обороне и результату, мы тоже. Надо создавать моменты, быть перед воротами, побольше бросать – и все получится, – сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.
1 комментарий