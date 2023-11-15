Алекс Гальченюк: «КХЛ уровнем выше АХЛ. Получаю удовольствие от игры здесь»

Форвард СКА Алекс Гальченюк подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:2).

– Что подумал при счете 2:2?

– Мы знали, что будет плотная игра. Сложный соперник, нам надо было играть в своем стиле, контролировать эмоции.

В середине второго периода мы начали перехватывать инициативу. « » – хорошая команда, но мы должны были гнуть свою линию и вырывать победу.

– У СКА третья победа подряд...

– У нас все только начинается. Новая команда, новые лица, надо было притереться и сыграться. Мы верим друг в друга, в то, что можем выиграть. Надо продолжать биться и бороться, все впереди.

– СКА гораздо лучше играет на выезде, чем в Санкт-Петербурге.

– Не думаю, что нас поддавливают домашние стены. Трудно сказать, мы стараемся везде показать лучший хоккей и победить. Конечно, хотелось бы больше радовать своих болельщиков дома.

– Что самое сложное при адаптации в КХЛ? Как тебе уровень лиги?

– Бывают некоторые моменты и детали. уровнем выше , хороший уровень, получаю удовольствие от игры здесь.

– Некоторые иностранцы говорят, что в КХЛ более закрытый хоккей.

– Конечно, много команд уделяют внимание обороне и результату, мы тоже. Надо создавать моменты, быть перед воротами, побольше бросать – и все получится, – сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.