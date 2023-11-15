Гендиректор «Салавата»: «Глава Башкирии всегда в курсе дел команды. Рассказываем ему о текущей ситуации, планах. Стараемся не давать повода заходить в раздевалку»

Теги Салават Юлаев Кирилл Кольцов Андрей Зюзин КХЛ Политика Радий Хабиров Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» отметил, что глава Башкирии всегда в курсе дел команды.

– Насколько пристально следит за выступлением команды руководство Республики Башкортостан, часто ли вы обсуждаете дела клуба?

– Глава республики [Радий Хабиров] всегда в курсе дел команды. Специально мы совещания не проводим. Но на каждой игре, где присутствует глава республики, мы подробно рассказываем ему о текущей ситуации и о наших планах.

Стараемся все делать так, чтобы не давать ему повода заходить в раздевалку команды.

– Никаких изменений в клубе или в тренерском штабе в ближайшее время не предвидится? Например, ходили разговоры про Андрея Зюзина и Кирилла Кольцова, что они могут получить должности в системе «Салавата Юлаева».

– Нет, никаких изменений не планируется. Безусловно, кадровые вопросы всегда присутствуют в нашей работе. Как правило, это связано с результатами команды или инициируется внешним давлением.

Что касается Андрея Зюзина и Кирилла Кольцова, то пока здесь нет никаких планов. В то же время с Кольцовым мы всегда на связи. Хотим использовать его игровой опыт в нашей хоккейной вертикали, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

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3 комментария

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Lari
Хрен ли, хабирову в раздевалке делать.
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Флорид Зиннатуллин
Ну да у Кольцова видно опыт.,,чё он несёт.
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Флорид Зиннатуллин
Баширов иногда сам не понимает о чем он говорит.
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