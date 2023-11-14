Виктор Козлов: «Нужная командная победа «Салавата» – Самонов подтащил. «Трактор» играет в открытый хоккей, разменивается атакой на атаку»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором».

« » выиграл со счетом 4:3 в игре Фонбет чемпионата .

«Хороший, напряженный матч получился. Было очень много прямых атак: то в одну, то в другую сторону. Матч получился зрелищный.

Играть против « » всегда приятно. Они играют в более-менее открытый хоккей, размениваются атакой на атаку.

Если хорошо и правильно сыграть на синей линии при входе в зону, не дав сопернику перейти в контратаку, и ждать, когда они пойдут раскрываться. За счет этого и ловить их на контратаки.

Игра была зрелищной. Хорошо провели второй период, когда неплохо закрывали соперника в зоне.

Гол на последней минуте сильно вернул «Трактор» в игру. Хороший урок для нас. Нужно начинать и заканчивать периоды, не пропуская голы.

«Трактор» играл очень агрессивно, много контролировали шайбу в зоне атаки.

Ребята молодцы, надежно сыграли в обороне, отдали им периметр, старались не пускать на опасные точки для бросков.

И Самонов молодец – когда нужно, он нас подтащил. Очень нужная командная победа для нас», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .