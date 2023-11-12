Тамбиев про 3:4 с «Автомобилистом»: «Ребята молодцы – шайба в лицо попадала, но ребята не жалели себя. Понравился настрой»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4 Б).

«Хорошая боевая игра. Ошибочки были, но ребята молодцы, что играли с большим желанием, с хорошим настроем, блокировали, шайба в лицо попадала, но ребята не жалели себя.

Понравился настрой, ребята играли на победу, старались, но в некоторых моментах сказался класс « » в завершающей стадии. В буллитной серии были близки, но немножко не хватило, в овертайме было два шикарных момента.

Однако по самоотдаче, по желанию полностью выкладывались. Спасибо болельщикам, был полный зал.

Удалось ли команде перезагрузиться после поражения? Сегодня команда забила трижды, должно хватить их для победы, но где-то немножко не хватило. Готовились нормально, в штатном режиме.

Отдельные моменты, эпизоды надо правильно играть, мы видим, что надо подправить. Немного состав выровняется, вольется свежая кровь, ребята принесут пользу «Адмиралу». Процесс небыстрый, но мы это преодолеем с помощью ребят. Повторюсь: молодцы, играли честно», – сказал тренер « ».