Заварухин про 4:3 с «Автомобилистом»: «Надо добавить в реализации, а по содержанию хорошая игра. Здорово, что наконец-то выиграли по буллитам»

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Адмиралом» (4:3).

«Радует победа. Вначале игры были хорошие моменты, где должны были реализовывать, в первой же смене выход в ноль, контролировали игру в первом периоде.

Надо добавить в реализации, а по содержанию хорошая игра, понравилась мне и тренерскому штабу, здорово, что наконец-то выиграли по буллитам, была у нас серия проигрышей.

Ребята собрались, продемонстрировали мастерство, выручил нас вратарь. Надо восстановиться, тяжелые матчи на Дальнем Востоке, все понимаем это.

Еще одна игра, надо готовиться, здорово, что у команды была хорошая атмосфера, верили друг в друга и при счете 2:3, это понравилось сегодня», – сказал главный тренер «Автомобилиста».