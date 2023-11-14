Форвард ЦСКА Фатеев после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Нужно выигрывать дальше, чтобы сделать победную серию вместо «качелей», которые сейчас происходят»

Теги ЦСКА Нефтехимик КХЛ Матч ТВ Егор Фатеев Хоккей

Егор Фатеев надеется, что ЦСКА проведет победную серию.

Вчера армейцы одержали первую победу за 4 матча, обыграв «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ – 2:1. 

– У ЦСКА было три поражения подряд, насколько эта победа придаст команде уверенности?

– Любая победа придает уверенность. Теперь главное не останавливаться, продолжать выигрывать дальше, чтобы сделать победную серию вместо «качелей», которые сейчас происходят.

– В трех прошедших матчах ваши болельщики скандировали: «Эй армейцы, где ваша гордость?» Какие эмоции от этого испытывали?

– Поддержка болельщиков мотивирует команду, люди тратят свое время, мы обязаны выкладываться в каждом матче, чтобы радовать их, – сказал нападающий ЦСКА.

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