Форвард ЦСКА Фатеев после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Нужно выигрывать дальше, чтобы сделать победную серию вместо «качелей», которые сейчас происходят»
Егор Фатеев надеется, что ЦСКА проведет победную серию.
Вчера армейцы одержали первую победу за 4 матча, обыграв «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ – 2:1.
– У ЦСКА было три поражения подряд, насколько эта победа придаст команде уверенности?
– Любая победа придает уверенность. Теперь главное не останавливаться, продолжать выигрывать дальше, чтобы сделать победную серию вместо «качелей», которые сейчас происходят.
– В трех прошедших матчах ваши болельщики скандировали: «Эй армейцы, где ваша гордость?» Какие эмоции от этого испытывали?
– Поддержка болельщиков мотивирует команду, люди тратят свое время, мы обязаны выкладываться в каждом матче, чтобы радовать их, – сказал нападающий ЦСКА.
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