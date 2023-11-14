Форвард ЦСКА Фатеев после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Нужно выигрывать дальше, чтобы сделать победную серию вместо «качелей», которые сейчас происходят»

Егор Фатеев надеется, что ЦСКА проведет победную серию.

Вчера армейцы одержали первую победу за 4 матча, обыграв « » в Фонбет Чемпионате КХЛ – 2:1.

– У ЦСКА было три поражения подряд, насколько эта победа придаст команде уверенности?

– Любая победа придает уверенность. Теперь главное не останавливаться, продолжать выигрывать дальше, чтобы сделать победную серию вместо «качелей», которые сейчас происходят.

– В трех прошедших матчах ваши болельщики скандировали: «Эй армейцы, где ваша гордость?» Какие эмоции от этого испытывали?

– Поддержка болельщиков мотивирует команду, люди тратят свое время, мы обязаны выкладываться в каждом матче, чтобы радовать их, – сказал нападающий ЦСКА.