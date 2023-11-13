Федоров о победе над «Нефтехимиком»: «Удручает, что ЦСКА пытается забить «6 на 5» вместо вывода шайбы из обороны. Не все хорошо у нас в команде»

Сергей Федоров прокомментировал победу над «Нефтехимиком».

ЦСКА выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата .

«Хорошие скорости, соперник предложил очень хорошую игру. Они играли без ошибок в средней зоне, было сложно преодолевать все эти метры, чтобы сыграть в атаке. Тем не менее, нашли решение этих вопросов.

Хорошо провели первый период и второй, третий период не в зачет, не все получилось. Соперник добавил, мы, к сожалению, не смогли понять, что нужно играть все 60 минут.

Ну и в концовке, когда мы играем «5 на 6», наши игроки пытаются забить гол вместо того, чтобы вывести шайбу из зоны обороны. Это удручает, конечно.

Тем не менее, команду с победой, молодцы. Шаг в правильном направлении. Болельщикам спасибо за поддержку.

Все было хорошо до того момента, как команда соперника выпустила шестого полевого игрока. У нас было достаточно энергии, достаточно моментов.

Во втором периоде сумели реализовать, забили важные голы. На третий вышли немножко расслабленными. Тем не менее, победа есть победа, они разные всегда. Считаю, переигрывали соперника в плане инициативы в первом и втором периодах.

Но есть моменты. Я должен назвать своими именами вещи – это неадекватные моменты, никогда такого не видел в нашей команде. Поэтому мы переговорим с игроками, которые это допустили и будем профессионально работать в этом направлении. Все эти моменты видят и чувствуют, они негативно влияют на команду.



Три дня, которые мы провели без игр – мы сделали те вещи, о которых я говорил.

Посмотрели друг на друга, посмотрели в зеркало. Каждый игрок понял, что надо готовиться. Не все хорошо у нас в команде. И мы делаем простые вещи очень сложными», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.