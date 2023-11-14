Юрзинов о Кубке Первого канала: «У нас только один турнир на уровне сборных. Тем значимее ставка на молодежь – более важен не сегодняшний день, а завтрашний»

Теги Владимир Юрзинов Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала сборная России U25 Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о значимости Кубка Первого канала.

– Что вы ждете от Кубка Первого канала?

– Жаль, что в нынешних условиях железного занавеса у нас только один турнир на уровне сборных. Тем важнее его роль. И тем значимее ставка на молодежь, на формат 25, ведь после запрета со стороны ИИХФ для нас более важен не сегодняшний день, а завтрашний.

– Россия 25 – фаворит декабрьского турнира?

– Будем в это верить. Но не будем забывать, что в прошлом году наши братья-белорусы забрали у нас Кубок Первого канала.

В этом сезоне в КХЛ растет не только российская молодежь, но и белорусская. Посмотрите, как играет минское «Динамо», сколько там новых имен. Серьезный, современный соперник! Да и в Казахстане о развитии хоккея не забывают.

Уверяю вас, нас ждет очень интересный Кубок. И непредсказуемый, – сказал консультант главного тренера СКА.

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