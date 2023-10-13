Назаров о Кубке Первого канала: «В Индии и Африке вскоре будут крепкие сборные, можно расширить географию. Рейтинги, престиж, звезды эстрады – все это обеспечено»

Андрей Назаров предложил расширить географию Кубка Первого канала.

В этом году на турнире в Санкт-Петербурге выступят сборные «России 25», , и .

«В будущем вполне можно расширить географию и пригласить для участия другие дружественные нам страны, ведь хоккей ежегодно развивается семимильными шагами.

В той же Индии и некоторых африканских государствах, уверен, в скором времени будут крепкие сборные. Рейтинги, престиж, большой призовой фонд, звезды эстрады, – все это обеспечено, а хоккейных городов для проведения турнира в России хватает.

Санкт-Петербург, живущий данным видом спорта, яркий тому пример», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.