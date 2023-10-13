Назаров о Кубке Первого канала: «В Индии и Африке вскоре будут крепкие сборные, можно расширить географию. Рейтинги, престиж, звезды эстрады – все это обеспечено»

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Андрей Назаров предложил расширить географию Кубка Первого канала.

В этом году на турнире в Санкт-Петербурге выступят сборные «России 25», Беларуси, Казахстана и Китая

«В будущем вполне можно расширить географию и пригласить для участия другие дружественные нам страны, ведь хоккей ежегодно развивается семимильными шагами.

В той же Индии и некоторых африканских государствах, уверен, в скором времени будут крепкие сборные. Рейтинги, престиж, большой призовой фонд, звезды эстрады, – все это обеспечено, а хоккейных городов для проведения турнира в России хватает.

Санкт-Петербург, живущий данным видом спорта, яркий тому пример», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

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16 комментариев

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funnynerd21
Ждём ВЕЛИКОЙ Суперсерии Россия - Индия, о которой спустя годы будут слагать легенды
+7
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Олег Попов
В Индии развит хоккей на траве, Назаров перепутал с хоккеем с шайбой,это два разных вида
+7
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maxhonda
... ну или мы будем на уровне Индии и Африки
+3
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ЦСКА1960
Интересно, что скажет Назаров, если его отправят развивать африканский хоккей в рамках какого-нибудь договора о развитии и взаимопомощи.
+2
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Игрок777
Мишка Анисин перед матчами будет петь😅
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Дмитрий
Да и Океанию нельзя сбрасывать со счетов. Тувальцы, наурцы, папуасы. Полноценный ЧМ!
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Ярославец75
Он в запое???? Так себе и представляю толпу людей идущих на Арену в Москве на матч Россия-ЮАР. У арены люди ищущие билетик, а перекупы дерут за них три шкуры😂😂
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Ыжык
Я даже знаю будущего тренера сборной Габона
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Заборостроитель
Что нам этот хоккей, давайте крикет развивать.
Миллиардные просмотры будут обеспечены🤣
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Сергей Галынский
Интересно,а почему дружественных венгров не позвать?
Турнир неофициальных
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Hitgoe Himgob
Пьяный что ли?
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oberkorn
Хватит спускать в унитаз государственные деньги
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Melnikov1968
Ну конечно, сотни лет там даже не знали, что лёд существует, а через несколько лет появятся крепкие сборные. Даже не знаю что хуже: Назаров-спикер или Назаров-тренер? В обоих случаях какой-то идиотизм.
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Rudenzik
Что он несёт? Как вообще можно публиковать такой бред, взять любого пьяного бомжа с улицы и попросить об интервью и то будет больше адекватности
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Troy McClure
Ответ funnynerd21
Ждём ВЕЛИКОЙ Суперсерии Россия - Индия, о которой спустя годы будут слагать легенды
А ещё танцевать и петь.
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