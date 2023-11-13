Гераськин об «Авангарде»: «Цель одна – Кубок Гагарина. Готов помогать команде в любом месте, куда меня определит тренерский штаб»

Игорь Гераськин рассказал о своей адаптации в «Авангарде».

– Как прошла твоя адаптация в Омске?

– Все отлично, я быстро адаптировался. Ребята хорошо меня приняли. Никаких проблем в команде и быту не было. Парни все время помогали. Мне здесь все нравится.

– В сравнении с «Северсталью» у тебя слегка поменялась игровая роль. Насколько быстро привык к новым функциям?

– Я знал, на что иду, когда переходил в «Авангард». Я был готов к тому, что у меня будет немного другая роль. Готов помогать команде в любом месте, куда меня определит тренерский штаб. Цель у нас одна – .

– Сейчас ты набираешь меньше очков, чем в « ». Как я понимаю, тебя это не удивляет?

– Конечно, хочется всегда больше забивать, отдавать и играть в большинстве. Но мы все понимаем, кто у нас играет в первой бригады. Там супермастеровитые ребята, которые реализовывают практически каждое большинство. Они забивают – мы выигрываем.

Я стараюсь помогать команде в других вещах, в обороне, например.

– Ты подписал с «Авангардом» четырехлетний контракт. Какие мысли возникают у игрока, который заключает такой нестандартный договор по меркам ?

– Да никаких мыслей не было. Наоборот, я рад тому, что подписал такой контракт. Не хочется прыгать с места на место. Руководство клуба поверило в меня и подписало со мной контракт на четыре года. Я стараюсь оправдывать это доверие.

С голами пока что трудно, не получается что-то. Но я выполняю другую работу, которая тоже идет в копилку. Все для команды, – сказал нападающий « » .