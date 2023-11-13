Коновалов, Шарипзянов и Буше – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги Авангард рейтинги КХЛ Динамо Дамир Шарипзянов Рид Буше Илья Коновалов Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Илья Коновалов («Динамо»), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 95,55% бросков при коэффициенте надежности 1,00. 

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 4 (1+3) очка в 3 играх недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Среднее игровое время защитника составило 28 минут и 38 секунд, на его счету также 10 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Рид Буше («Авангард»). Он набрал 10 (7+3) очков в 3 играх недели. Форвард сделал два дубля и хет-трик. Буше не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8». 

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1 комментарий

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Марат Адилов
Буше сильную неделю выдал
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