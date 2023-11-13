Вячеслав Фетисов: «Панарин давно подает надежды стабильного лидера! Он талантливый и яркий парень, Нью-Йорк радуется его успехам»

Вячеслав Фетисов высказался об игре Артемия Панарина в сезоне-2023/24.

набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды « » и россиян в .

«Он давно подает надежды стабильного лидера! Нью-Йорк радуется его успехам. Он талантливый и яркий парень.

Хочется пожелать ему хорошего сезона. На старте сезона, судя по статистике, он ярче всех из россиян. Но яркость сезона определяет результат, поэтому всем нашим ребятам хочу пожелать удачи.

А самого лучшего определят последние игры плей-офф. Радуемся сейчас каждому их успеху», – сказал двукратный олимпийский чемпион .