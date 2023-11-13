Вячеслав Фетисов: «Панарин давно подает надежды стабильного лидера! Он талантливый и яркий парень, Нью-Йорк радуется его успехам»

Теги Рейнджерс Вячеслав Фетисов НХЛ Артемий Панарин Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об игре Артемия Панарина в сезоне-2023/24.

Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и россиян в НХЛ.

«Он давно подает надежды стабильного лидера! Нью-Йорк радуется его успехам. Он талантливый и яркий парень.

Хочется пожелать ему хорошего сезона. На старте сезона, судя по статистике, он ярче всех из россиян. Но яркость сезона определяет результат, поэтому всем нашим ребятам хочу пожелать удачи.

А самого лучшего определят последние игры плей-офф. Радуемся сейчас каждому их успеху», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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1 комментарий

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Maxim Shumov
У Славика сегодня день облизываний что-ли?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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