Максим Сушинский: «Задача Панарина – выиграть Кубок Стэнли. То, что он бьет какие-то рекорды, не так важно для него»

Максим Сушинский высказался о результативности Артемия Панарина.

Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды « » и среди россиян в .

«Мне кажется, Артемий результативен не только в нынешнем сезоне. У Панарина есть задача – выиграть . То, что он там бьет какие-то рекорды, – это не так важно для него. Конечно, это очень приятно. Но вряд ли это принесет какие-то дивиденды в борьбе за победу в Кубке Стэнли.

Главное, чтобы он в плей-офф играл с такой же результативностью. Я не думаю, что стремился к этому рекорду. Это не те заслуги, которые он хочет.

Панарин хочет, чтобы его имя было на Кубке Стэнли, а этот рекорд – это маленький бонус», – сказал чемпион мира Максим Сушинский.