Максим Сушинский: «Задача Панарина – выиграть Кубок Стэнли. То, что он бьет какие-то рекорды, не так важно для него»
Максим Сушинский высказался о результативности Артемия Панарина.
Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ.
«Мне кажется, Артемий результативен не только в нынешнем сезоне. У Панарина есть задача – выиграть Кубок Стэнли. То, что он там бьет какие-то рекорды, – это не так важно для него. Конечно, это очень приятно. Но вряд ли это принесет какие-то дивиденды в борьбе за победу в Кубке Стэнли.
Главное, чтобы он в плей-офф играл с такой же результативностью. Я не думаю, что Артемий стремился к этому рекорду. Это не те заслуги, которые он хочет.
Панарин хочет, чтобы его имя было на Кубке Стэнли, а этот рекорд – это маленький бонус», – сказал чемпион мира Максим Сушинский.
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