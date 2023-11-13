Лавиолетт о звене Панарина с Трочеком и Лафреньером: «Когда они на льду, все время происходят хорошие вещи. Артемий демонстрирует потрясающую игру»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Винсент Трочек Алексис Лафреньер Хоккей

Питер Лавиолетт высказался об игре Панарина, Лафреньера и Трочека.

В матче против «Коламбуса» (4:3 Б) звено Артемия Панарина с Винсентом Трочеком и Алексисом Лафреньером набрало 5 (2+3) баллов. Лафреньер забил два гола, Панарин отметился двумя передачами, Трочек сделал один ассист.

После игры Лавиолетт поделился мыслями о выступлении Лафреньера.

«Каждый раз, когда вы можете повлиять на ход игры, вы можете обрести уверенность. И дело не только в нем.

Я думаю, что Винни в центре был невероятен. Очевидно, что Панарин сейчас демонстрирует потрясающую игру.

Когда они на льду, все время происходят хорошие вещи», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

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1 комментарий

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Al Al
не зря причёску сменил получается
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