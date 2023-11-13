Лавиолетт о звене Панарина с Трочеком и Лафреньером: «Когда они на льду, все время происходят хорошие вещи. Артемий демонстрирует потрясающую игру»

Питер Лавиолетт высказался об игре Панарина, Лафреньера и Трочека.

В матче против «Коламбуса» (4:3 Б) звено Артемия Панарина с Винсентом Трочеком и Алексисом Лафреньером набрало 5 (2+3) баллов. Лафреньер забил два гола, Панарин отметился двумя передачами, Трочек сделал один ассист.

После игры Лавиолетт поделился мыслями о выступлении Лафреньера.

«Каждый раз, когда вы можете повлиять на ход игры, вы можете обрести уверенность. И дело не только в нем.

Я думаю, что Винни в центре был невероятен. Очевидно, что Панарин сейчас демонстрирует потрясающую игру.

Когда они на льду, все время происходят хорошие вещи», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.