Терещенко о Панарине: «Светлая голова с хорошим пониманием хоккея. Его можно назвать одним из лучших российских игроков НХЛ»

Алексей Терещенко высказался о результативности Артемия Панарина.

Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды « » и среди россиян в .

«Все зависит от партнеров и команды. Надеюсь, что он сможет так продолжать весь сезон. Его ценят за то, что он умеет и забивать, и отдавать. Он понимает хоккей, понимает игру.

Панарина можно назвать одним из лучших российских игроков лиги. Он подтверждает это на протяжении долгого времени. Поэтому ему и дали такой серьезный контракт. Видят его отношение.

Он светлая голова с хорошим пониманием хоккея. Все что нужно для суперлиги», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Панарин – 14-й матч подряд в очках! Повторил два рекорда и теперь гонится за Макдэвидом