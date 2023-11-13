Терещенко о Панарине: «Светлая голова с хорошим пониманием хоккея. Его можно назвать одним из лучших российских игроков НХЛ»
Алексей Терещенко высказался о результативности Артемия Панарина.
Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ.
«Все зависит от партнеров и команды. Надеюсь, что он сможет так продолжать весь сезон. Его ценят за то, что он умеет и забивать, и отдавать. Он понимает хоккей, понимает игру.
Панарина можно назвать одним из лучших российских игроков лиги. Он подтверждает это на протяжении долгого времени. Поэтому ему и дали такой серьезный контракт. Видят его отношение.
Он светлая голова с хорошим пониманием хоккея. Все что нужно для суперлиги», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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