Терещенко о Панарине: «Светлая голова с хорошим пониманием хоккея. Его можно назвать одним из лучших российских игроков НХЛ»

Теги Рейнджерс Алексей Терещенко НХЛ Артемий Панарин Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко высказался о результативности Артемия Панарина.

Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ.

«Все зависит от партнеров и команды. Надеюсь, что он сможет так продолжать весь сезон. Его ценят за то, что он умеет и забивать, и отдавать. Он понимает хоккей, понимает игру.

Панарина можно назвать одним из лучших российских игроков лиги. Он подтверждает это на протяжении долгого времени. Поэтому ему и дали такой серьезный контракт. Видят его отношение.

Он светлая голова с хорошим пониманием хоккея. Все что нужно для суперлиги», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Панарин – 14-й матч подряд в очках! Повторил два рекорда и теперь гонится за Макдэвидом

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1 комментарий

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Vadim Mitin
"Его можно назвать одним ил лучших российских игроков лиги". Спасибо капитан очевидность. Он, как бы, является одним из всех самых лучших хоккеистов лиги, а не только российских. С одной из самых высоких зарплат.
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