Алексей Красиков: «Словаки никогда никуда не торопятся, делают все очень медленно. Это единственное отличие от русских»

Теги чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Политика Алексей Красиков Чемпионат.com Хоккей

Алексей Красиков рассказал, похожи ли словаки на русских по менталитету.

– Похожи ли словаки по менталитету на русских?

– Хорошие люди, очень добрые и приветливые, в команде встретили лояльно, все на позитиве. Единственное – никогда никуда не торопятся, это единственное отличие от наших соотечественников. Они всегда делают все очень медленно, никуда не торопятся – во всем остальном я не вижу разницы.

Проблем с коммуникацией нет, большинство знает английский язык, можно спокойно разговаривать. Ребята всегда помогут и подскажут, если что, никаких проблем нет.

– Вспоминал ли кто-то про политику в разговорах с вами?

– В моем кругу общения люди играют в хоккей, и мы говорим только о том, как нам лучше сыграть. Можно обсудить машины, игры, что угодно, но не политику – поэтому таких проблем нет, люди просто не задают вопросы про это, – сказал вратарь «Липтовски-Микулаш» Алексей Красиков.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий