Алексей Красиков: «Словаки никогда никуда не торопятся, делают все очень медленно. Это единственное отличие от русских»

Алексей Красиков рассказал, похожи ли словаки на русских по менталитету.

– Похожи ли словаки по менталитету на русских?

– Хорошие люди, очень добрые и приветливые, в команде встретили лояльно, все на позитиве. Единственное – никогда никуда не торопятся, это единственное отличие от наших соотечественников. Они всегда делают все очень медленно, никуда не торопятся – во всем остальном я не вижу разницы.

Проблем с коммуникацией нет, большинство знает английский язык, можно спокойно разговаривать. Ребята всегда помогут и подскажут, если что, никаких проблем нет.

– Вспоминал ли кто-то про политику в разговорах с вами?

– В моем кругу общения люди играют в хоккей, и мы говорим только о том, как нам лучше сыграть. Можно обсудить машины, игры, что угодно, но не политику – поэтому таких проблем нет, люди просто не задают вопросы про это, – сказал вратарь « » .

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».