Красиков о прозвище Леха-Треха: «Готов быть «четырехой», «пятерехой», кем угодно, лишь бы мы забивали на гол больше, а я ловил в самый ответственный момент»

Алексей Красиков высказался о прозвище Леха-Треха.

Вратарь ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».

– Сложно обойтись без этого вопроса – но прозвище Леха-Треха часто вспоминаете?

– У меня какая задача? Выходить и ловить. Я неоднократно говорил такую вещь и не буду отказываться от слов: я готов быть «трехой», «четырехой», «пятерехой», кем угодно, лишь бы было одно – чтобы мы забрасывали на одну шайбу больше, а я ловил в самый ответственный момент и помогал команде победить.

Если задуматься: если вратарь пропустит четыре ужасных, катастрофических шайбы, чисто его, но если команда забьет пять и вратарь в концовке потащит выход в ноль, выручит команду и она заработает два очка. Тогда какая разница, сколько он пропустил, если выручил тогда, когда надо, и команда прошла серию плей-офф или у нее серия побед?

Самое важное – помочь команде победить, остальное – мишура и цифры. Будет победа команды – ты будешь играть в воротах. Такой пример: вы тренер, у вас есть два вратаря: у одного 15 игр, 11 побед и 88% сейвов, пропускает три с половиной гола за матч, а у другого – 15 игр, 2 победы и 96% отбитых, пропускает полтора гола за игру. Кого вы будете ставить в ворота, чтобы победить?

По психологии будут ставить того, кто побеждает, это влияет на психологию игроков – «с этим парнем мы играем успешно, забиваем больше, у нас все хорошо». Единственное, что важно – это победы.

Кому какое дело до того, что вы проиграли игру, набрали 0 очков, но у вратаря 96% сейвов? Идеально, когда все вместе – и коэффициент, и победы, но самое важное – выигрыши, – сказал вратарь « » .