Пивцакин перешел в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш». Там играют Красиков и Авцин

Защитник Никита Пивцакин перешел в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш».

Российский хоккеист присоединится к новой команде на следующей неделе.

В минувшем сезоне 32-летний защитник выступал за «Сочи». Он провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 14».

В феврале контракт с игроком, выступавшим в каждом из первых 15 сезонов лиги, был расторгнут.

Отметим, что летом в «Липтовски-Микулаш», выступающий в словацкой экстралиге, перешли еще два россиянина с опытом игры в КХЛ.

Это вратарь (3 игры в сезоне, 2 победы, 92,2% сэйвов) и форвард (3 игры, 5 очков, 3+2).