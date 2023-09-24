Пивцакин перешел в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш». Там играют Красиков и Авцин

Теги переходы чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Александр Авцин Никита Пивцакин Алексей Красиков Хоккей

Защитник Никита Пивцакин перешел в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш».

Российский хоккеист присоединится к новой команде на следующей неделе. 

В минувшем сезоне 32-летний защитник выступал за «Сочи». Он провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 14».

В феврале контракт с игроком, выступавшим в каждом из первых 15 сезонов лиги, был расторгнут. 

Отметим, что летом в «Липтовски-Микулаш», выступающий в словацкой экстралиге, перешли еще два россиянина с опытом игры в КХЛ.

Это вратарь Алексей Красиков (3 игры в сезоне, 2 победы, 92,2% сэйвов) и форвард Александр Авцин (3 игры, 5 очков, 3+2). 

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1 комментарий

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pavelrytov@icloud.com
Никита, айда в Омск. Крылья ждут, и в Авангарде дадут сыграть пару матчей, красиво попрощаешься
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