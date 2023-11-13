Красиков о переходе в «Липтовски-Микулаш»: «Спартак» предложил двусторонний контакт и дал понять, что я поеду во 2-ю команду. Там я бы тренировался, а не играл. А вратарь без игр – умирающий»
Алексей Красиков рассказал, почему вместо КХЛ оказался в «Липтовски-Микулаш».
«Спартак» сказал, что будет искать варианты обмена, приемлемые для них. Я долго ждал, появлялись варианты, хорошие для меня, их было несколько, но клуб они не устраивали по компенсации.
Я через год становился НСА, и они никак не могли договориться по цене, просто так отпускать они меня категорически не хотели. Я долго ждал, все заинтересованные команды закрыли вратарские бригады, эти варианты отпали – но просто так, повторяюсь, меня не отпустили.
«Спартак» предложил двусторонний контракт и сразу дал понять, что я поеду во вторую команду в ожидании того момента, пока они с кем-нибудь договорятся по обмену.
Из-за этого я не горел желанием ехать в ВХЛ, у команды было достаточное количество вратарей, и в «Химике» я бы тренировался, а не играл, так как команда развивает своих молодых вратарей. А вратарь без игр – это, можно сказать, умирающий вратарь.
Я пообщался со многими тренерами вратарей, с которыми я дружу, спросил их мнение – все единогласно сказали, что нужно играть и иметь много практики. Если ты приедешь без игровой практики в команду, где нет времени на то, чтобы втянуться, то ты, можно сказать, обосрешься.
У вратарей это не так, как у полевых игроков: тебе делают достаточное количество бросков, если заниматься по системе, не терять себя, ты будешь в прекрасной форме», – сказал 27-летний голкипер.
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