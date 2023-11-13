Красиков о переходе в «Липтовски-Микулаш»: «Спартак» предложил двусторонний контакт и дал понять, что я поеду во 2-ю команду. Там я бы тренировался, а не играл. А вратарь без игр – умирающий»

Теги Спартак Химик Воскресенск чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш ВХЛ Алексей Красиков Чемпионат.com Хоккей

Алексей Красиков рассказал, почему вместо КХЛ оказался в «Липтовски-Микулаш».

«Спартак» сказал, что будет искать варианты обмена, приемлемые для них. Я долго ждал, появлялись варианты, хорошие для меня, их было несколько, но клуб они не устраивали по компенсации.

Я через год становился НСА, и они никак не могли договориться по цене, просто так отпускать они меня категорически не хотели. Я долго ждал, все заинтересованные команды закрыли вратарские бригады, эти варианты отпали – но просто так, повторяюсь, меня не отпустили.

«Спартак» предложил двусторонний контракт и сразу дал понять, что я поеду во вторую команду в ожидании того момента, пока они с кем-нибудь договорятся по обмену.

Из-за этого я не горел желанием ехать в ВХЛ, у команды было достаточное количество вратарей, и в «Химике» я бы тренировался, а не играл, так как команда развивает своих молодых вратарей. А вратарь без игр – это, можно сказать, умирающий вратарь.

Я пообщался со многими тренерами вратарей, с которыми я дружу, спросил их мнение – все единогласно сказали, что нужно играть и иметь много практики. Если ты приедешь без игровой практики в команду, где нет времени на то, чтобы втянуться, то ты, можно сказать, обосрешься.

У вратарей это не так, как у полевых игроков: тебе делают достаточное количество бросков, если заниматься по системе, не терять себя, ты будешь в прекрасной форме», – сказал 27-летний голкипер.

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1 комментарий

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Machine Head
27 лет это уже очень зрелый возраст. Что -то Красиков затянул с переходом. Липтовски -Микулаш середняк словацкой экстра-лиги. Городок абсолютно небольшой -10 минут со светофорами через весь город. Но хоккей в городе любят , как в любом словацком городе. В 60 км в Попраде одноименный клуб аутсайдер. В принципе Красиков поехал заканчивать карьеру потому что из Липтовски Микулаша уже никуда перейти невозможно., даже в ВХЛ.
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