«Сибирь» подписала контракт на день с 8-летним болельщиком, который борется с раком

«Сибирь» подписала контракт с 8-летним болельщиком, который борется с онкологией.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подписал соглашение на один день – 14 ноября – с 8-летним болельщиком Игорем Захаренко, который столкнулся с ретинобластомой и сейчас находится под динамическим наблюдением московских специалистов.

«Игорь – веселый и активный мальчик, который живет в рабочем поселке Краснозерка Новосибирской области, он пошел в первый класс, любит хоккей и зимой играет на залитом катке возле дома.

Мечтой Игоря было встретиться с хоккеистами «Сибири», но мы решили подарить ему более запоминающийся подарок.

Завтра весь игровой день мальчик будет находиться в расположении ХК «Сибирь», сначала состоится его знакомство с командой, он потом он примет участие в утренней раскатке, поучаствует в командном обеде, перед игрой даст напутствие игрокам, выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание. А за игрой он будет наблюдать из клубной ложи», – говорится в сообщении «Сибири».

Фото: t.me/hockeyclubsibir