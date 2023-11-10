Немировски о том, что «Сибирь» мало бросает: «25-30 заблокированных бросков против нас в каждом матче. Медленно принимаем решения»
Дэвид Немировски объяснил, почему «Сибирь» мало бросает по воротам.
Команда проиграла «Локомотиву» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Равная была игра. Соперник забил в большинстве и второй гол. У нас была пара моментов в большинстве, надо было забивать, сравнивать счет.
Сложно, когда один гол. Нужен был второй. Надо было довести игру хотя бы до овертайма.
Есть время чуть-чуть отдохнуть после тяжелой поездки с переездом. Нам надо подумать и готовиться на следующую игру.
– Мало бросков?
– Я думаю, это видно. Игра очень быстрая. Окно или от синей, или на пятак, оно очень маленькое. У нас пока не получается это. Они не уверены.
Медленно принимаем решения. В каждой игре 25-30 блокированных бросков против нас. Это показывает, что мы очень медленно принимаем решения на броски.
– Как бороться с медленными решениями?
– Надо постоянно работать на тренировках. Надо бросать, забивать.
Исключая несколько игр, мы мало пропускаем. Два гола пропустили. Сложно выиграть игру, когда один гол забиваешь.
Надо подумать, что-то изменить. Либо в тактике добавлять что-то, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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