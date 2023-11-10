Немировски о том, что «Сибирь» мало бросает: «25-30 заблокированных бросков против нас в каждом матче. Медленно принимаем решения»

Дэвид Немировски объяснил, почему «Сибирь» мало бросает по воротам.

Команда проиграла « » (1:2) в матче Фонбет чемпионата .

– Равная была игра. Соперник забил в большинстве и второй гол. У нас была пара моментов в большинстве, надо было забивать, сравнивать счет.

Сложно, когда один гол. Нужен был второй. Надо было довести игру хотя бы до овертайма.

Есть время чуть-чуть отдохнуть после тяжелой поездки с переездом. Нам надо подумать и готовиться на следующую игру.

– Мало бросков?

– Я думаю, это видно. Игра очень быстрая. Окно или от синей, или на пятак, оно очень маленькое. У нас пока не получается это. Они не уверены.

Медленно принимаем решения. В каждой игре 25-30 блокированных бросков против нас. Это показывает, что мы очень медленно принимаем решения на броски.

– Как бороться с медленными решениями?

– Надо постоянно работать на тренировках. Надо бросать, забивать.

Исключая несколько игр, мы мало пропускаем. Два гола пропустили. Сложно выиграть игру, когда один гол забиваешь.

Надо подумать, что-то изменить. Либо в тактике добавлять что-то, – сказал главный тренер « » .