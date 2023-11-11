Овчинников сделал хет-трик в матче АХЛ за фарм «Торонто». Это первые голы экс-форварда «Сибири» в сезоне
Дмитрий Овчинников сделал хет-трик в матче АХЛ за фарм «Торонто».
21-летний нападающий «Марлис» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Гранд Рэпидс» (7:3).
Это были первые голы и очки экс-форварда «Сибири» в текущем сезоне. До этого он провел 4 матча без результативных действий.
В прошлом сезоне Овчинников провел 68 игр за новосибирцев в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 13 (5+8) очков при среднем времени на льду 09:43. Также принял участие в 3 матчах плей-офф.
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