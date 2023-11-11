Овчинников сделал хет-трик в матче АХЛ за фарм «Торонто». Это первые голы экс-форварда «Сибири» в сезоне

Дмитрий Овчинников сделал хет-трик в матче АХЛ за фарм «Торонто».

21-летний нападающий « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с « » (7:3).

Это были первые голы и очки экс-форварда « » в текущем сезоне. До этого он провел 4 матча без результативных действий.

В прошлом сезоне провел 68 игр за новосибирцев в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 13 (5+8) очков при среднем времени на льду 09:43. Также принял участие в 3 матчах плей-офф.