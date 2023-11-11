Игорь Никитин: «Никулин переживает синдром второго года. Чем сложнее ему будет, тем сильнее он станет»

Игорь Никитин высказался о форварде «Локомотива» Степане Никулине.

Главный тренер « » выразил мнение после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1).

«Знали бы ответ, почему не можем реализовать преимущество во вторых периодах, решили бы эту проблему. Что это — психология или мастерство? Или умение совместить скорости и качество исполнения?

Возвращение Рафикова добавило нам опыта и помогло в начале атак, а также разгрузило других защитников.

У Никулина сегодня было три шанса. Чувство гола для нападающего — это очень специфично. Степан переживает синдром второго года. Чем сложнее ему будет, тем сильнее он станет. Но мы, конечно, ждем другого», – сказал .

В 18 матчах текущего сезона на счету Никулина 4 голевые передачи. В 61 игре прошлого чемпионата он набрал 33 (14+19) очка.