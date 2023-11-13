Джиошвили о «Динамо»: «Регулярный чемпионат – это подготовка к плей-офф. После каждой игры делаем выводы, прибавляем и становимся сильнее»

Максим Джиошвили высказался об игре «Динамо» в сезоне-2023/24.

«Следим ли мы за конкурентами? В таблицу не заглядываем. Стараемся играть от матча к матчу – набирать очки. Если проигрываем, стараемся реабилитироваться в следующих встречах.

Регулярный чемпионат – это подготовка к плей-офф. После каждой игры делаем выводы, прибавляем и становимся сильнее», – сказал нападающий «Динамо»

«Динамо» Москва выиграло 10 из 11 последних матчей. Дальше – «Спартак»