Кудашов перед «Спартаком»: «Найдем, что противопоставить. Уже играли с ними в этом году»

Алексей Кудашов высказался в преддверии матча со «Спартаком».

— Следующая игра против « » — в их составе одна из лучших троек лиги. Что будете им противопоставлять?

— К «Спартаку» мы успеем подготовиться, у нас игра с ними через день — проанализируем этот матч [с минским «Динамо»] и потренируемся, будет время разобрать соперника.

Все равно все друг друга хорошо знают, мы знаем сильные и слабые стороны — найдем, что противопоставить. Уже играли с ними в этом году, – сказал главный тренер московского « ».

18 сентября бело-голубые обыграли красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 6:3.