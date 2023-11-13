Кудашов перед «Спартаком»: «Найдем, что противопоставить. Уже играли с ними в этом году»

Теги Спартак Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался в преддверии матча со «Спартаком».

— Следующая игра против «Спартака» — в их составе одна из лучших троек лиги. Что будете им противопоставлять?

— К «Спартаку» мы успеем подготовиться, у нас игра с ними через день — проанализируем этот матч [с минским «Динамо»] и потренируемся, будет время разобрать соперника.

Все равно все друг друга хорошо знают, мы знаем сильные и слабые стороны — найдем, что противопоставить. Уже играли с ними в этом году, – сказал главный тренер московского «Динамо».

18 сентября бело-голубые обыграли красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 6:3.

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1 комментарий

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Виталий Макеев
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НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАЙДЕТЕ. ГЛАВНОЕ РЕШИТЬ ВОПРОС , С УДАЛЕНИЯМИ, И ЗАЩИТОЙ. НАПАДЕНИЯ У НАС В ПОРЯДКЕ. ТО , ЧТО ВЫ ИГРАЛИ НУЖНО ЗАБЫТЬ, ЭТО БЫЛО В НАЧАЛЕ ЧЕМПИОНАТА, И ТОГДА ВСЕ ТОЛЬКО ВКАТЫВАЛИСЬ В НЕГО. СЕЙЧАС СПАРТАК ТОЖЕ НАБРАЛ ХОД НЕ ДЕТСКИЙ, И ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ КОМАНДА НЕ КАК В ТЕ ГОДА. И ЕЩЕ МНЕ КАЖЕТСЯ, НАМ НУЖНО НАГЛУХО ЗАКРЫТЬ, ИХ УДАРНУЮ ТРОЙКУ. Я ДУМАЮ , ЧТО ИГРА БУДЕТ СЕРЬЕЗНОЙ, ОЧКО ИХ ОТ НАС РАЗДЕЛЯЕТ.
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