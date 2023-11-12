«Динамо» Москва выиграло 10 из 11 последних матчей. Дальше – «Спартак»

Теги Алексей Кудашов Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

Московское «Динамо» выиграло в гостях в 6-й раз подряд.

Команда Алексея Кудашова на выезде одержала победу над минским «Динамо» (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Всего с 16 октября у российского клуба 10 побед за 11 матчей. Единственное поражение на этом отрезке – дома в игре с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

В следующем матче «Динамо» встретится со «Спартаком» – это произойдет 14 ноября. Эти команды занимают соответственно первое и второе места в Западной конференции.

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1 комментарий

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Владимир Никаноров
Молодцы Динамовцы так держать!!!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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