«Динамо» Москва выиграло 10 из 11 последних матчей. Дальше – «Спартак»

Московское «Динамо» выиграло в гостях в 6-й раз подряд.

Команда Алексея Кудашова на выезде одержала победу над минским « » (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Всего с 16 октября у российского клуба 10 побед за 11 матчей. Единственное поражение на этом отрезке – дома в игре с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

В следующем матче «Динамо» встретится со «Спартаком» – это произойдет 14 ноября. Эти команды занимают соответственно первое и второе места в Западной конференции.