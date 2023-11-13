Кудашов о противостоянии с Квартальновым: «То, что было, – это было много лет назад. С огромным уважением к нему отношусь»
Алексей Кудашов высказался о конкуренции с Дмитрием Квартальновым.
– Кудашов против Квартальнова – был ли шарм у противостояния с тренером, чей ЦСКА вы тогда выбили с «Локомотивом»?
– Нет. Я к Дмитрию Вячеславовичу отношусь с огромным уважением. То, что было, – это уже было много лет назад.
Мы готовились конкретно к команде. Естественно, каждый тренер оставляет свой отпечаток на работу клуба, и многие наработки, которые были в том ЦСКА, они остались сейчас здесь, – сказал главный тренер московского «Динамо» после победы над минским.
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