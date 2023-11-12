Квартальнов про 1:2 с московским «Динамо»: «Эмоций и свежести было мало. Мы допустили ошибку в 3-м периоде, пропустили и уже не смогли отквитать гол»

Дмитрий Квартальнов связал поражение от московского «Динамо» с усталостью.

«Эмоций было мало, свежести было мало. Мы это понимали, но все-таки…

Одна ошибка. Могли сыграть по счету и не пропускать второй гол. Надо было в центре остаться, и проблем бы не было.

Согласен, ошибка почти такая же, как в матче против «Авангарда», когда Буше сравнял счет. Но в хоккее все бывает из-за ошибок. Побеждает тот, кто меньше их совершает. Мы допустили ошибку в третьем периоде, пропустили и уже не смогли отквитать гол.

Московское «Динамо» здорово играет в большинстве, там есть мастера. Здорово, что мы не удалялись», – сказал главный тренер минского « ».