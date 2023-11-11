Мартемьянов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Концентрации не хватало, в обороне сыграли не так, как всегда. Есть претензии к нападающим по завершению атак»

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:3).

«Соперник нас взял той игрой, которая вчера нам принесла успех. Отдали много эмоций вчера, не скажу, что играли плохо сегодня. Концентрации сегодня не хватало, в обороне сыграли так, как не всегда. Есть претензии к нападающим по завершению атак. Много ошибок допустили в средней зоне, отсюда и шайбы пропущенные.

Настрой соперника был виден сегодня, команда была заряжена. Сыграли от простого в двух матчах. Практически без ошибок, вход, бросок. Вбрасывания сегодня вчистую проиграли, у нас один нападающий только цеплялся. Соперник был сегодня намного мобильнее и заряженнее», – сказал главный тренер « ».