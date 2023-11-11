Экс-директор «Адмирала» Аверкин: «Болельщики приняли бы выигрыш «Торпедо» Кубка Гагарина с оборонительным хоккеем. Они же не бразильцы, которые на голову всех сильнее»

Вадим Аверкин поделился мыслями о стиле игры «Торпедо».

– Как оцените игру родного клуба – «Торпедо»?

– «Торпедо» приятно радует второй год – шикарный атакующий хоккей, болельщикам нравится. Только восторженные отклики. Раскрывается молодежь – это все здорово.

– Среди экспертов есть мнение, что такой хоккей – не для плей-офф.

– Я соглашусь. Атакующий хоккей – это хорошо для зрителей.

Но, думаю, что болельщики бы приняли то, чтобы «Торпедо» выиграло Кубок Гагарина с более оборонительным хоккеем.

Мое мнение, что должен быть симбиоз. Плей-офф выигрывает не атакующая команда, а обороняющаяся.

– «Торпедо» надо менять стиль, чтобы достичь чего в плей-офф?

– Однозначно.

Они же не бразильцы, которые на голову всех сильнее. «Вы забьете нам, сколько сможете, мы – сколько захотим» – это не работает в плей-офф, где каждая ошибка может стать фатальной.

Там нельзя бежать в атаку с открытым забралом. Игра забывается, а результат остается, – сказал бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.