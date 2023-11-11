Экс-директор «Адмирала» Аверкин: «Болельщики приняли бы выигрыш «Торпедо» Кубка Гагарина с оборонительным хоккеем. Они же не бразильцы, которые на голову всех сильнее»

Теги Торпедо Вадим Аверкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Вадим Аверкин поделился мыслями о стиле игры «Торпедо».

– Как оцените игру родного клуба – «Торпедо»?

– «Торпедо» приятно радует второй год – шикарный атакующий хоккей, болельщикам нравится. Только восторженные отклики. Раскрывается молодежь – это все здорово.

– Среди экспертов есть мнение, что такой хоккей – не для плей-офф.

– Я соглашусь. Атакующий хоккей – это хорошо для зрителей.

Но, думаю, что болельщики бы приняли то, чтобы «Торпедо» выиграло Кубок Гагарина с более оборонительным хоккеем.

Мое мнение, что должен быть симбиоз. Плей-офф выигрывает не атакующая команда, а обороняющаяся.

– «Торпедо» надо менять стиль, чтобы достичь чего в плей-офф?

– Однозначно.

Они же не бразильцы, которые на голову всех сильнее. «Вы забьете нам, сколько сможете, мы – сколько захотим» – это не работает в плей-офф, где каждая ошибка может стать фатальной.

Там нельзя бежать в атаку с открытым забралом. Игра забывается, а результат остается, – сказал бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.

2 комментария

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mbauer
Я, болельщик ЦСКА с 50-летним стажем, конечно же с удовольствием принял два кубка Гагарина подряд! Но сейчас в матчдэй первым делом ищу глазами в списке результат команды Ларионова. Что-то со мной не так?
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Матроскин52
Все нормально… не Вы один… К слову Торпедо с приходом Зенковца в защите прибавило… посмотрим с каким багажем прийдем к плей-офф, а там будем рассуждать о том, в какой хоккей будем играть…
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